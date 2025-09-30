Одређен притвор осумњиченом за свирепо убиство бабе и дједа

Извор:
Виши суд у Јагодини одредио је до 30 дана притвор М.М. (39) из села у околини Јагодине осумњиченом да је 26. септембра убио своју бабу (76) и дједа (79).
Притвор је одређен због опасности од бјекства, да осумњичени не би утицао на свједоке и због узнемирења јавности.
Осумњичени је претходно на саслушању у тужилаштву изнио одбрану.
МУП је у недјељу саопштио да је ухапшен М.М. због постојања основа сумње да је извршио кривично дјело тешко убиство, односно да је 26. септембра оштрим предметом усмртио своју седамдесетшестогодишњу бабу и свог седамдесетдеветогодишњег дједа у њиховој породичној кући у околини Деспотовца, а потом побјегао.
Интензивним радом полиције он је пронађен и ухапшен.
