Познати трговачки ланац затвара 66 трговина: Угрожено скоро 4.000 радних мјеста

30.09.2025

13:07

Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Њемачка групација Brüder Schlau, власник популарног ланца продавница за опрему дома Хаммер, званично је прогласила стечај.

Од укупно 180 продајних мјеста, 66 ће бити затворено, док је будућност преосталих још неизвјесна.

Још у јуну компанија је поднијела захтјев за стечај Земаљском суду у Биелефелду, а сада су објављени први конкретни кораци.

Према извјештају Вестфален-Блатта, већина затворених продавница налази се у њемачкој савезној покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија.

Осим Хаммера, гашење погађа и други бренд групације, Сцхлау, који је специјализован за снабдијевање занатлија. Од 60 продавница, чак 50 престаје са радом.

Група Brüder Schlau има сједиште у Porta Westfalici и послује више од 100 година у индустрији кућног текстила и грађевинског материјала.

Тренутно запошљава око 3.900 радника, чија будућност је сада неизвјесна.

