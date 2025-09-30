Logo

Детаљи ванредног повећања плата у Србији

Фото: Pixabay

Од сутра ће плате у просвјети и здравству бити ванредно повећане за 5 одсто, док ће минимална зарада порасти за 9,4 одсто.

Ово је друго ванредно повећање плата у просвјети ове године – прво од 5 одсто уведено је 1. марта, а сљедеће повећање планирано је од 1. јануара 2026. године.

Кумулативно, плате запослених у просвјети ове године порашће за 22,4 одсто. Просјечна инфлација ове године је око 4 одсто, што чини ово повећање значајним за запослене у образовању.

Наставници са седмим степеном стручне спреме у основним и средњим школама са овим повећањем имаће плате веће од 106.000 динара.

Просјечна плата медицинске сестре биће већа од 90.000 динара.

Основна примања љекара-специјалиста, без додатака, прећи ће 170.000 динара.

Минимална зарада

Минимална зарада се ванредно повећава за 9,4 одсто, са 500 евра на око 547 евра.

Осим тога, од 1. јануара наредне године предвиђено је редовно повећање минималца за 10,1 одсто, што ће га довести до 551 евра.

Кумулативно, минимална зарада у једној години биће повећана за 37 одсто, што је рекорд у историји Србије.

Остале информације

Просјечна зарада у Србији тренутно износи око 931 евро (јул 2025.), а у децембру би требало да пређе 1.000 евра (око 1.022 евра).

Од 1. децембра биће повећане и пензије за 12,2 одсто.

Државни буџет и јавни дуг (око 44 одсто БДП-а) омогућавају повећања без угрожавања фискалне стабилности.

Ова ванредна повећања дио су политике подизања животног стандарда грађана, са посебним фокусом на секторе којима су повећања најпотребнија, преноси "Телеграф".

