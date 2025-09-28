Готови радови на цести која повезује Бањалуку с ауто-путем Загреб - Београд

Извор:
Радови на изградњи прве фазе брзе цесте код Градишке, која би требало да повеже Бањалуку са ауто-путем Загреб - Београд, завршени су, потврђено је "Независним" у "Хрватским цестама".
Радове на овој саобраћајници изводило је бањалучко предузеће "Интеграл инжењеринг", а сада слиједи формалан процес добијања потребних дозвола.
Како је речено, први корак је технички пријем, затим употребна дозвола, а након тога слиједи и категоризација будућег граничног прелаза са хрватске стране, који ће се налазити на тој саобраћајници.
Како су нам потврдили из "Хрватских цеста", комплетирање документације и пријава техничког прегледа је у току, како би се добила употребна дозвола.
Упркос чињеници да је "Интеграл" завршио свој дио посла, грађани се још неће моћи провозати новом саобраћајницом јер БиХ и Хрватска још нису постигле договор о анексу на Споразум о граничним прелазима, којим би се дефинисала категоризација тог прелаза.
Протеклих година било је много кашњења и одуговлачења цијелог процеса, прво с хрватске стране, која је тврдила да није имала новац за изградњу половине моста на Сави између двије земље, а након тога и за изградњу саме брзе цесте, а сада је застој углавном на страни БиХ, која још није именовала нове чланове у комисију која с хрватском страном треба да крене у преговоре о будућој категоризацији прелаза.
Подсјећања ради, мост на Сави финансиран је попола средствима БиХ и Хрватске, а Хрватска је била задужена за финансирање комплетне брзе цесте на својој територији, укупне дужине око 7,5 километара. Први дио цесте, фазе која је завршена, креће се од босанскохерцеговачко-хрватске границе, па до прикључка на постојећи пут ка Окучанима код мјеста Нови Варош, док се други дио креће од ове петље до самог ауто-пута. За кориштење новог моста код Саве довољна је само прва дионица, која је завршена, јер се возачи могу прикључити на постојећи магистрални пут с хрватске стране, али претходно Хрватска мора завршити изградњу граничног прелаза.
У петак је поменути портал упутио питања и Министарству финансија Хрватске, које је задужено за изградњу граничног прелаза. Они су рекли да су сви радови на објектима новог граничног прелаза и опремање завршени.
"Обављају се потребна испитивања свих уграђених инсталација и опреме, а у скором раздобљу је припрема пријаве за провођење техничког прегледа. У овом тренутку држимо прераним нагађања о категоризацији граничног пријелаза, а прије почетка службених преговора о садржају новог међудржавног уговора између РХ и БиХ о граничним прелазима. За стање о наведеном упућујемо Вас на Министарство вањских и европских послова РХ", рекли су они поменутом порталу.
Како је рекао саговорник у Министарству безбједности БиХ, када буду предложени кандидати за комисију која треба да представља бх. страну у преговорима с Хрватском о категоризацији граничног прелаза, све мора ићи на Савјет министара БиХ на потврду, а тек онда би сами преговори могли да почну.
Ипак, у Министарству се надају да би процедура могла ићи убрзаним путем, јер истичу да су сви свјесни колико је ово важан проблем.
"Ако институције доставе приједлоге у кратком року, могуће је да се и процедура заврши релативно брзо", рекао је саговорник "Независних".
