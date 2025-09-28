Logo

Загребачка Цедевита освајач првог "Борац кадет купа"

Извор:

АТВ

28.09.2025

20:09

Загребачка Цедевита освајач првог "Борац кадет купа"
Фото: АТВ

Пехар намијењен побједнику првог "Борац кадет купа" отишао је у руке кошаркаша загребачке Цедевите , који су у финалу савладали Сплит резултатом 87:80.

Утакмица је била неизвјесна до самог краја али су на крају сви, и побједници и поражени имали разлог за задовољство.Током три дана публика у Бањалуци могла је да ужива у врхунској кадетској кошарци. Гости су се сложили да је организација била на врхунском нивоу, те поручују да ће се радо одазвати и наредне године.

Задовољство нису крили ни из КК Борац. Истичу да им је посебно драго што су у Бањалуку стигли клубови из региона, те да су размијенили драгоцјена искуства.

Треће мјесто припало је управо домаћинима из КК Борац. На турниру је учествовало укупно осам екипа а премијерно издање показало је да овакав турнир има будућност.

Опширније у видео прилогу....

