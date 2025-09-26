Logo

"Борац кадет куп": Бањалучани стартовали побједом

Извор:

АТВ

26.09.2025

20:45

"Борац кадет куп": Бањалучани стартовали побједом
Фото: АТВ

Кошаркашка младост Региона окупила се у Бањалуци на првом међународном турниру "Борац кадет куп". Учествује осам екипа, а поред домаћина ту су још Игокеа, Сплит, Виена, Рилвеј, Широки, Цедевита и Студентски центар.

"Ово је идеална прилика да видимо гдје смо у односу на екипе из региона које већ годинама добро раде са млађим селекцијама", поручују из Борца.

Црвено-плави су на најбољи могући начин отворили турнир побједом над бечком Виеном резултатом 61:52. Сигурна игра од самог почетка донијела им је важне прве бодове и додатно подигла расположење у екипи.

Жеља домаћина је да турнир постане традиционалан и да расте из године у годину. А за ову, прву, стижу похвале од учесника.

Турнир се наставља сутра од 10 часова, док се у недјељу играју мечеви за пласман и финале.

Опширније у видео прилогу....

21

06

Виц дана: 20 година брака

21

04

Уз ове савјете ефикасно се ријешите "пивског" стомака

21

03

"Хрватска више не скрива подмукле намјере о одлагању нуклеарног отпада"

20

53

Хорор у Славонском Броду: Дјечака тукли, пљували, гађали урином док није пао у несвијест

20

49

Отворен Конгрес Кардиолога - Шеранић: Циљ - стандардизација кардиолошке праксе

