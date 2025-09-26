"Борац кадет куп": Бањалучани стартовали побједом

Извор:
Кошаркашка младост Региона окупила се у Бањалуци на првом међународном турниру "Борац кадет куп". Учествује осам екипа, а поред домаћина ту су још Игокеа, Сплит, Виена, Рилвеј, Широки, Цедевита и Студентски центар.
"Ово је идеална прилика да видимо гдје смо у односу на екипе из региона које већ годинама добро раде са млађим селекцијама", поручују из Борца.
Црвено-плави су на најбољи могући начин отворили турнир побједом над бечком Виеном резултатом 61:52. Сигурна игра од самог почетка донијела им је важне прве бодове и додатно подигла расположење у екипи.
Жеља домаћина је да турнир постане традиционалан и да расте из године у годину. А за ову, прву, стижу похвале од учесника.
Турнир се наставља сутра од 10 часова, док се у недјељу играју мечеви за пласман и финале.
Опширније у видео прилогу....
