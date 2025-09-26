Logo

Готово: Ниликина напушта Партизан

26.09.2025

09:51

Готово: Ниликина напушта Партизан
Фото: Танјуг/АП

Француски кошаркаш Френк Ниликина одлази из Партизана у Олимпијакос.

Ниликина јесте продужио уговор са Партизаном, али тренер Обрадовић је предочио некадашњем НБА играчу да наредне сезоне неће имати такву улогу какву је имао у прошлој сезони што је натјерало Француза да размисли о будућности у Београду.

Са друге стране, тренер Барцокас је нагласио послије турнира на Криту, да ће због повреде Кинана Еванса изаћи на тржиште како би пронашли ново рјешење за позиције један и два, а чини се да су га и нашли.

Viktor Orban

Свијет

Мађарска званично прогласила Антифу терористичком организацијом

Претходних дана се истицало да је обештећење 300.000 евра и то је био камен спотицања за објављивање трансфера па се чини да су и ту препреку ријешили представници ова два клуба.

