Готово: Ниликина напушта Партизан

Француски кошаркаш Френк Ниликина одлази из Партизана у Олимпијакос.
Ниликина јесте продужио уговор са Партизаном, али тренер Обрадовић је предочио некадашњем НБА играчу да наредне сезоне неће имати такву улогу какву је имао у прошлој сезони што је натјерало Француза да размисли о будућности у Београду.
Са друге стране, тренер Барцокас је нагласио послије турнира на Криту, да ће због повреде Кинана Еванса изаћи на тржиште како би пронашли ново рјешење за позиције један и два, а чини се да су га и нашли.
Претходних дана се истицало да је обештећење 300.000 евра и то је био камен спотицања за објављивање трансфера па се чини да су и ту препреку ријешили представници ова два клуба.
#KKPartizan i Olimpijakos su kasno sinoć postigli dogovor u vezi transfera Frenka Nilikine u klub iz Pireja, uz odgovarajuću nadoknadu.🙌🏽— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) September 26, 2025
Kompletan posao, biće ozvaničen od strane Olimpijakosa nakon lekarskih pregleda.
Frenk, hvala na svemu! Želimo ti puno sreće u nastavku… pic.twitter.com/BJTBFf6zOe
