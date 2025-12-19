Logo
Large banner

Возачи пажљиво! Могућа поледица и одрони

Извор:

СРНА

19.12.2025

07:39

Коментари:

0
Возачи пажљиво! Могућа поледица и одрони
Фото: Pexels

Магла и ниска облачност јутрос смањују видљивост на ширем подручју Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/, док се саобраћај одвија по мјестимично влажним коловозима, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.

Из АМС-а упозоравају на поледицу у вишим предјелима и преко планинских превоја.

Додатни опрез је неопходан и на дионицама у усјецима због учесталих одрона камења или земље на коловоз.

Возачима се савјетује опрезну вожњу прилагођену стању и условима на путу, уз обавезно посједовање зимске опреме.

Због радова који се изводе на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина-Нова Топола, саобраћај се обуставља од 8.00 до 17.00 часова и преусмјерава на алтернативне путне правце, према Чатрњи.

У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина рејон Балатуна и Трњака због чега ће се саобраћај одвијати успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, према привременој саобраћајној сигнализацији.

Беба

Друштво

Српскa богатија за 15 беба: Највише их је рођено у овом граду

Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту гранични прелаз Рача саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.

На магистралном путу Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта саобраћај је обустављен и преусмјерен на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.

На дионици магистралног пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.

Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.

Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.

На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.

Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.

Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.

Кит

Наука и технологија

Научници открили смртоносни вирус у даху китова

На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.

Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.

Усљед активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.

У ФБиХ у току је санација косине на магистралном путу Олово-Семизовац, због чега се саобраћа успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.

Због радова, за саобраћај је затворена цијев тунела Бијела Влака, на дионици ауто-пута Бијача-Почитељ. Саобраћај се одвија двосмјерно супротном страном ауто-пута.

Због извођења радова на дионици аутопута Какањ-Високо, за саобраћај је затворена возна и зауставна трака.

На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.

Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на улазу у Неум.

На граничним прелазима нема дужих задржавања.

Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.

Подијели:

Тагови:

АМС РС

Вријеме

невријеме

magla

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

С лијева на десно, премијерка Данске Мете Фредериксен, предсједник Европског савјета Антонио Коста и предсједница Европске комисије Урсула фон дер Лајен учествују на конференцији за медије на самиту ЕУ у Бриселу

Свијет

Украјини кредит умјесто замрзнуте руске имовине

25 мин

0
Денвер нанизао шесту побједу, Јокић се новим трипл-даблом приближио Оскару Робертсону

Кошарка

Денвер нанизао шесту побједу, Јокић се новим трипл-даблом приближио Оскару Робертсону

1 ч

0
Зашто је Свети Никола једна од најчешћих слава?

Друштво

Зашто је Свети Никола једна од најчешћих слава?

1 ч

0
Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Авганистан

Свијет

Земљотрес јачине 5,7 степени погодио Авганистан

53 мин

0

Више из рубрике

Беба дијете

Друштво

Српскa богатија за 15 беба: Највише их је рођено у овом граду

35 мин

0
Зашто је Свети Никола једна од најчешћих слава?

Друштво

Зашто је Свети Никола једна од најчешћих слава?

1 ч

0
Данас славимо Светог Николу - половина Срба слави, друга половина иде у госте

Друштво

Данас славимо Светог Николу - половина Срба слави, друга половина иде у госте

1 ч

0
Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

Друштво

Шта значи ако је на Светог Николу сунчан дан

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

59

Хороскоп за петак: Мирнији улазак у викенд

07

55

Никољдан је више од празника: Симбол бриге, заједништва и идентитета у српској традицији

07

48

Како је Брајан Волш реаговао на пресуду доживотног затвора

07

46

Русија послала поруку у 1 сат ујутро док су трајали преговори у Бриселу: Сви ће сносити одговорност

07

39

Возачи пажљиво! Могућа поледица и одрони

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner