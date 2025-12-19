Возачи пажљиво! Могућа поледица и одрони

Извор:
Магла и ниска облачност јутрос смањују видљивост на ширем подручју Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/, док се саобраћај одвија по мјестимично влажним коловозима, саопштио је Ауто-мото савез /АМС/ Републике Српске.
Из АМС-а упозоравају на поледицу у вишим предјелима и преко планинских превоја.
Додатни опрез је неопходан и на дионицама у усјецима због учесталих одрона камења или земље на коловоз.
Возачима се савјетује опрезну вожњу прилагођену стању и условима на путу, уз обавезно посједовање зимске опреме.
Због радова који се изводе на магистралном путу Градишка-Бањалука, на дионици Брестовчина-Нова Топола, саобраћај се обуставља од 8.00 до 17.00 часова и преусмјерава на алтернативне путне правце, према Чатрњи.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина рејон Балатуна и Трњака због чега ће се саобраћај одвијати успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због радова на магистралном путу Рача-Бијељина и на мосту гранични прелаз Рача саобраћај се одвија једном коловозном траком наизмјенично од 7.00 до 17.00 часова.
На магистралном путу Србац-Дервента због радова на постављању завршног слоја асфалта саобраћај је обустављен и преусмјерен на путни правац Србац-Прњавор-Дервента.
На дионици магистралног пута Билећа-Требиње, локалитет Жудојевићи врши се санација косине усјека те се саобраћа једном траком у дужини 300 метара уз могуће обуставе до 15 минута.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком, регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту је забрањен саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
Ради извођења бушачко-минерских радова на каменолому "Хан Дервента" од 12.00 до 16.00 часова долазиће до привремене обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Лапишница-Љубогошта, у мјесту Доња Љубогошта, општина Пале и то у два интервала у трајању од пет до седам минута.
На магистралном путу Љубогошта-Сумбуловац-Подроманија, на локалитету каменолома "Рогоушићи" у мјесту Рогоушићи, због извођења минерских радова, долазиће до повремене обуставе саобраћаја од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10 до 15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани.
Усљед активираних клизишта, једном саобраћајном траком, наизмјеничним пропуштањем возила, саобраћај се одвија на регионалном путу Укрина-Горња Вијака.
У ФБиХ у току је санација косине на магистралном путу Олово-Семизовац, због чега се саобраћа успорено, наизмјеничним пропуштањем возила.
Због радова, за саобраћај је затворена цијев тунела Бијела Влака, на дионици ауто-пута Бијача-Почитељ. Саобраћај се одвија двосмјерно супротном страном ауто-пута.
Због извођења радова на дионици аутопута Какањ-Високо, за саобраћај је затворена возна и зауставна трака.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 т саобраћај и даље обустављен.
Радови су актуелни и на дионици ауто-пута Подлугови-Сарајево сјевер, као и на улазу у Неум.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко је отворен за путничка возила до 3,5 тона.
