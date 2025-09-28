Званично: Игокеа против Зенита, Уникса и Уралмаша у новом такмичењу ВТБ лиге

Извор:
АТВ
28.09.2025
14:30
Коментари:0
Кошаркаши Игокее у предстојећој сезони наступиће у “WINLINE Basket cup” такмичењу под окриљем ВТБ лиге у којем ће да заиграју још ЦСКА, Зенит, Локомотива Кубан, Уникс, Уралмаш, Парма и Мега.
Тим тренера Ненада Стефановића групној фази одмјериће снаге са Зенитом, Уралмашом и Униксом, а прва утакмица Игокеу очекује 11. новембра када ће на паркету дворане у Лакташима угостити Уралмаш.
Свијет
Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион
„Велико нам је задовољство што ћемо у предстојећој сезони одмјерити снаге са најбољим руским тимовима из ВТБ лиге која је препознала све оно што радимо у нашем клубу. Чекају нас веома занимљиве утакмица, а даћемо све од себе да се на прави начин презентујемо у овом такмичењу и да покушамо да се домогнемо завршног турнира на којем ће да наступе по двије најбоље екипе из сваке групе. На овај начин, преко спорта, јачамо и братске везе са Русијом и тамошњим спортом и увјерен сам да ће сви моћи да уживају у доброј кошарци која нас очекује.“ рекао је Игор Додик, генерални менаџер КК Игокеа М:тел.
Најновије
Најчитаније
15
19
15
13
15
11
15
11
15
08
Тренутно на програму