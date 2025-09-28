Logo

Званично: Игокеа против Зенита, Уникса и Уралмаша у новом такмичењу ВТБ лиге

Извор:

АТВ

28.09.2025

14:30

Коментари:

0
Званично: Игокеа против Зенита, Уникса и Уралмаша у новом такмичењу ВТБ лиге

Кошаркаши Игокее у предстојећој сезони наступиће у “WINLINE Basket cup” такмичењу под окриљем ВТБ лиге у којем ће да заиграју још ЦСКА, Зенит, Локомотива Кубан, Уникс, Уралмаш, Парма и Мега.

Тим тренера Ненада Стефановића групној фази одмјериће снаге са Зенитом, Уралмашом и Униксом, а прва утакмица Игокеу очекује 11. новембра када ће на паркету дворане у Лакташима угостити Уралмаш.

ALEKSANDAR-LUKAŠENKO-150925

Свијет

Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион

„Велико нам је задовољство што ћемо у предстојећој сезони одмјерити снаге са најбољим руским тимовима из ВТБ лиге која је препознала све оно што радимо у нашем клубу. Чекају нас веома занимљиве утакмица, а даћемо све од себе да се на прави начин презентујемо у овом такмичењу и да покушамо да се домогнемо завршног турнира на којем ће да наступе по двије најбоље екипе из сваке групе. На овај начин, преко спорта, јачамо и братске везе са Русијом и тамошњим спортом и увјерен сам да ће сви моћи да уживају у доброј кошарци која нас очекује.“ рекао је Игор Додик, генерални менаџер КК Игокеа М:тел.

Подијели:

Тагови:

КК Игокеа

Košarka

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион

Свијет

Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион

56 мин

0
Патријарх Порфирије добровољно давање крви

Србија

Патријарх Порфирије у акцији добровољног давања крви

1 ч

0
Кина највиши мост на свијету

Свијет

У Кини отворен највиши мост на свијету

1 ч

0
Руска војска

Свијет

Руска ПВО оборила 41 украјински дрон изнад осам региона

1 ч

0

Више из рубрике

Евролига приоритет за КК Партизан

Кошарка

Евролига приоритет за КК Партизан

19 ч

0
"Борац кадет куп": Бањалучани стартовали побједом

Кошарка

"Борац кадет куп": Бањалучани стартовали побједом

1 д

0
Кошаркаши Републике Српске остварили прву побједу на турниру у Кини

Кошарка

Кошаркаши Републике Српске остварили прву побједу на турниру у Кини

1 д

0
Марко Гудурић неће играти у Београду против Звезде

Кошарка

Марко Гудурић неће играти у Београду против Звезде

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

19

Научници открили тајну дуговјечности у ДНК жене која је живјела 117 година

15

13

Снијег у БиХ већ почетком октобра?

15

11

Казне папрене: Крај за телефонирање током преласка улице

15

11

Поклон какав нико није очекивао: Младожења из Мостара добио магарца од кума

15

08

Прве фоторафије са мјеста несреће у тунелу: Аутомобили уништени, више особа повријеђено

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner