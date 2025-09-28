Лукашенко: НАТО ће добити одговор ако обори руски војни авион

Извор:
Чланице НАТО-а добиће тренутан одговор ако испуне своју пријетњу и почну да обарају руске војне авионе, рекао је бјелоруски предсједник Александар Лукашенко.
"Знате, може се превише причати и обмањивати јавност. Међутим, када дође до предузимања акције, видјећете шта ће они оборити и како", рекао је Лукашенко руском новинару Павелу Зарубину.
Он је истакао да су непромишљене пријетње појединих савезника НАТО-а да ће оборити руске авионе.
"Мислим да је то непотребно. Зато мислим да ће се смирити и разговарати", рекао је Лукашенко.
