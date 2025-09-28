Заклао бабу и дједа, па отишао на вашар у други град: Милош открио мотив убиства

Извор:
Милош М. (39) који је, осумњичен да је у селу Богава у Десптовцу ножем избо па преклао бабу и дједа Ж. Р. (76) и М. Р. (79) ухапшен је у Смедеревској паланци послије више од 24 сата потраге, а он је тамо отишао на вашар.
Милош М. је ухапшен док је доручковао, а, према незваничним информацијама, полицији је рекао да је "бабу и дједа убио због нарушених породичних односа, а не због новца".
Полиција је пронашла и аутомобил који је Милош М. узео из дворишта бабе и дједа након што их је убио, а потом закључао врата куће како нико ништа не би примјетио.
Тијела су, подсјетимо, откривена када старији брачни пар кћерка није могла да добије ни на фиксни, ни на мобилни телефон, те је послала свог супруга да их обиђе. Када он са комшијом брачног пара није успео да отвори врата, позвао је полицију, а потом су затекли језив призор - двоје старијих људи били су избодени ножем, а потом им је пресјечен врат и лежали су у локви крви. Сумња се да их је Милош М. убио још у петак, а тијела су откривена јуче, у суботу, око четири сата ујутру.
Милош М. је у њиховом дворишту оставио свој камион.
Спекулисало се да је убиство извршено због нарушених породичних односа и свађе, али и зато што је Милошу дјед дао овдје да прода, јер се бавио продајом стоке, али му Милош наводно никада није дао новац, што је резултирало свађом. Мјештани другог села, у ком је Милош М. живео рекли су су да у посљедње вријеме слабо виђали и да је распродавао све што је имао, те је један од њих од Милоша јевтино купио њиву. Сумњали су да распродаје имовину јер је имао проблема са коцкањем, али то није званично потврђено.
