Из школе се емотивним ријечима опростили од страдалог малољетника: ''Оставио је празнину која се не може ријечима описати''

Након што је седамнаестогодишњак погинуо у саобраћајној несрећи која се догодила код Босанског Петровца, из Мјешовите средње школе "Босански Петровац" се опраштају од овог ученика, за којег кажу да је иза себе оставио празнину, те да ће га памтити по осмијеху и доброти.
"Са великом тугом смо примили вијест о погибији нашег ученика 3. разреда ЦНЦ оператера, чији је млади живот прерано угашен у саобраћајној несрећи. Отишао је остављајући за собом празнину коју ријечима не можемо испунити.
Детаљи стравичне несреће у Босанском Петровцу: Страдао малољетник, више повријеђених
Памтићемо га по осмијеху, доброти и ведрини којом је уносио радост у нашу школу и међу своје пријатеље", навели су из школе.
Његово име и сјећање на њега, како су додали, остаће заувијек записани у њиховим срцима.
"Нека му је лака земља, а породици и пријатељима искрено саучешће", поручили су из школе.
