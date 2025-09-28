Logo

Из школе се емотивним ријечима опростили од страдалог малољетника: ''Оставио је празнину која се не може ријечима описати''

28.09.2025

12:23

Школа
Фото: pexels

Након што је седамнаестогодишњак погинуо у саобраћајној несрећи која се догодила код Босанског Петровца, из Мјешовите средње школе "Босански Петровац" се опраштају од овог ученика, за којег кажу да је иза себе оставио празнину, те да ће га памтити по осмијеху и доброти.

"Са великом тугом смо примили вијест о погибији нашег ученика 3. разреда ЦНЦ оператера, чији је млади живот прерано угашен у саобраћајној несрећи. Отишао је остављајући за собом празнину коју ријечима не можемо испунити.

Полиција ФБиХ

Хроника

Детаљи стравичне несреће у Босанском Петровцу: Страдао малољетник, више повријеђених

Памтићемо га по осмијеху, доброти и ведрини којом је уносио радост у нашу школу и међу своје пријатеље", навели су из школе.

Његово име и сјећање на њега, како су додали, остаће заувијек записани у њиховим срцима.

"Нека му је лака земља, а породици и пријатељима искрено саучешће", поручили су из школе.

