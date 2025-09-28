Logo

Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама

28.09.2025

11:44

Хитна евакуација 250.000 људи: Још један стравичан тајфун јури према обалама Вијетнама
Фото: Printscreen/Youtube/WestPacWx

Вијетнам се спрема за долазак новог тајфуна и тим поводом је наређена евакуација око 250.000 људи. У питању је тајфун Буалои.

Вијетнам планира евакуацију више од 250.000 људи прије доласка тајфуна Буалои, за који се очекује да ће погодити централни дио земље, регију у којој се производи челик.

Олуја, десета која је ове године погодила Вијетнам, тренутно је на мору и генерише вјетрове преко 130 км на сат. Очекује се да ће стићи до копна у 19:00 сати по тамошњем времену, објавио је метеоролошки завод.

Државни медији јављају да Дананг, највећи град у централном Вијетнаму, планира евакуацију више од 210.000 људи. Из обалног града Хуе евакуисаће се око 32.000 људи, а из града Ха Тинх 15.000 људи.

Прошле године земљу погодио јак тајфун

У ишчекивању олује мобилисано је готово 117.000 војника. Четири национална аеродрома су затворена, а сви рибарски бродови на путу тајфуна позвани су у луку.

"Ово је олуја која се веома брзо креће, веома високог интензитета која утиче на широко подручје, способна да проузрокује разне врсте природних катастрофа попут јаких вјетрова, бујичних киша, поплава, клизишта и обалних поплава", упозорио је Маи Ван Кхием, шеф завода.

Према подацима Министарства пољопривреде, у Вијетнаму је у првих седам мјесеци 2025. године због природних катастрофа погинуло или нестало више од 100 људи. Економски губици процијењени су на 21 милион долара.

Вијетнам је прошлог септембра претрпео губитак од 3,3 милијарде долара због тајфуна Јаги, који је протутњао сјевером земље и однео стотине живота.

(Курир)

Vijetnam

tajfun

