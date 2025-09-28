Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!

Извор:
Позив руског предсједник Владимира Путина америчком лидеру Доналду Трампу да дође у Москву и даље је актуелан, даље све зависи од одлуке америчке стране, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.
„Позив и даље важи. Путин је спреман и биће му драго да се састане са предсједником Трампом. Даље све зависи од одлуке америчког лидера“, оцијенио је портпарол Кремља.
На заједничкој конференцији за новинаре са Путином након састанка у Енкориџу у августу, амерички предсједник рекао је да је добио позив да дође у Москву и да је та посета могућа.
(Спутњик)
