Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!

Извор:

Sputnjik

28.09.2025

11:20

Кремљ о посјети Трампа Москви: Путин је спреман!
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Позив руског предсједник Владимира Путина америчком лидеру Доналду Трампу да дође у Москву и даље је актуелан, даље све зависи од одлуке америчке стране, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.

„Позив и даље важи. Путин је спреман и биће му драго да се састане са предсједником Трампом. Даље све зависи од одлуке америчког лидера“, оцијенио је портпарол Кремља.

На заједничкој конференцији за новинаре са Путином након састанка у Енкориџу у августу, амерички предсједник рекао је да је добио позив да дође у Москву и да је та посета могућа.

(Спутњик)

Доналд Трамп

Владимир Путин

