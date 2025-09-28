Додик: Драган Батар оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик истакао је да је са дубоком тугом и искреним жаљењем примио вијест о смрти спортског великана и почасног предсједника Боксерског клуба "Славија" Драгана Батара, који је "оставио неизбрисив траг својим радом и снагом духа којим је инспирисао генерације спортиста".
"Његов одлазак представља ненадокнадив губитак, не само за породицу и клуб коме је посветио живот, већ и за цијелу спортску заједницу, град Бањалуку и Републику Српску", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Додик је нагласио да ће успомена на Батара остати трајно сачувана у срцима свих који су га познавали и поштовали, као и у историји спорта којој је дао немјерљив допринос.
Драган Батар, који је преминуо у 86. години, биће данас сахрањен на гробљу Велико брдо у Стратинској код Бањалуке.
Батар је члан прве генерације Боксерског клуба "Славија", дугогодишњи предсједник клуба и члан Управног одбора овог клуба.
Први званични меч одбоксовао је 1962. године. Био је члан екипе, која је освајала бројне медаље и титуле.
