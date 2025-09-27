Министри обећали бројна улагања у Херцеговину

Извор:
Пљуштала су министарска обећања ових дана на све стране херцеговачког крша. Није их лако похватати али смо успјели. Путеви, водоводне пумпе, нове полицијске станице, ажурнији тужиоци и судије, вртићи, школе, субвенције, милионски пројекти. Биће и пара јер су Херцеговци скромни.
"Имали смо одређене захтеве, морам одмах рећи да то нису мегаломански захтјеви, врло су људи реални", рекла је Зора Видовић, министар финансија Републике Српске.
Реално је било очекивати да се највише обећања односи на оно због чега су сви дошли. Ако је вјеровати обећањима мирис врелог асфалта шириће се на све стране. Жегуља Столац, Гацко Тјентиште обећава ресорни министар.
"И то неће бити крај улагања. Када се будете возали идем с вама, може? Па можда будем дарежљивији на обећањима када попијем један гутљај ове ракије", рекао је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.
Зато се ракија ових дана пече на сваком ћошку југа. На обећањима није био шкрт ни министар енергетике. Понавља оно што смо много пута чули.
"Имамо закључених шест уговора односно додјељених концесија за изградњу већих соларних вјетро и хидроелектрана. Укупна вриједност свих тих пројеката је око 749 милиона марака", рекао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства Републике Српске.
Није се лоше у обећањима показала ни министарка пољопривреде. Билећани ће се коначно напити воде.
"Министарство и Влада ће одмах реаговати и финансирати набавку пумпе за воду која ће дјелимично ријешити проблеме грађана Билеће", рекла је Анђелка Кузмић, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Биће Билећанима лакше и када буду радили налазе у Дому здравља. То обећање је испуњено.
"Успјели смо издвојити средства око 70000 КМ, тако да је опрема ево инсталирана", рекао је Ален Шеранић, министар здравља Републике Српске.
Могло би да сване и гатачкој полицији.
"Гацко нам је једна од тачака гдје ћемо брзо почети изградњу полицијске станице. Неки објекти ће се реконструисати", рекао је Жељко Будимир, министар унутрашњих послова Републике Српске.
Неће бити реконструкције правосуђа на југу али ће бити под будим оком поручује им министар. А ми министрима поручујемо да су и наше очи будне а архива са обећањима већ увелико направљена.
