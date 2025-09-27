Мекјуен: Република Српска је свјетионик наде за Балкан

27.09.2025
Република Српска је свјетионик наде за Балкан, изјавио је бивши конгресмен САД Роберт Боб Мекјуен, поредећи борбу Републике Српске за уставна права и борбу предсједника Доналда Трампа у САД.
"Величина је овдје једина разлика, а узрок је исти, непријатељ је исти. Република Српска је свјетионик наде за Балкан", истакао је Мекјуен за РТРС.
Он је рекао да је оптимиста по питању будућности Републике Српске и да ће ускоро доћи до промјена.
Мекјуен је нагласио да је предсједник Републике Српске Милорад Додик лидер, те да социјалистичке групе не воле лидере и покушавају да га изолују.
"Дивим се и цијеним жртве које подноси предсједник Милорад Додик, а самим тим жртве коју чини Република Српска. Мислим да ће у наредних неколико година доћи до промјене", нагласио је Мекјуен.
Према његовим ријечима, непотврђени високи представник у БиХ дјелује без контроле, без ограничења и крајње је вријеме да се то реконструише у складу са оним што је првобитно постављено у Дејтонском мировном споразуму.
На питање како види Републику Српску у будућности он је рекао да је Српска зависна од САД које су снажне и спремне да обрате пажњу.
"То што се високи представник понаша без контроле и граница, створило је проблеме за слободу и за Српску. Крајње је вријеме да се те ствари промијене и у том смислу ја сам оптимиста", истакао је он.
Коментаришући растући притисак међународних институција и амбасада у Срајеву на Републику Српске, Мекјуен је рекао да се увијек поставља питање да ли имате духовни систем вриједности или не.
Бивши конгресмен нагласио је да "човјек без Бога увијек заврши тако што убија".
"Што се више удаљавамо од Бога све више завршавамо тако што се међусобно убијамо и то видимо на Блиском истоку. Србија је одувијек била веома снажна у својој посвећености вјери. То је битка за истину са којом се суочавају САД и са којом се Србија и Република Српска такође соучавају. Узбуђен сам због оживљавања Српске. С друге стране, људи у Бриселу припадају старој школи. Мислим да Доналд Трамп и САД предводе обнову и то ће бити одлично за Србију и Српску", нагласио је Мекјуен.
Говорећи о актуелној борби Републике Српске и притисцима са којим се суочава он је рекао да је то сукоб између добра и зла, таме и свјетла.
"Видите /Џорџа/ Сороша који улаже милионе долара у пораз Доналда Трампа. Они који вјерују у Републику Српску желе да заштите народ, а не само олигархе. Слобода никад није бесплатна. Не можете само сједити на клупи у парку или лежати у кревету. Ако не закључате врата или се не одупрете тиранину, лопов ће доћи да вам украде то што имате", рекао је Мекјеун.
Он је истакао да народ Српске има слободу.
"Морате стално да будете на опрезу. То је рекао и Џорџ Вашингтон истичући да је цијена слободе сталан опрез. Увијек морамо да будемо будни. Увијек морамо плаћати, свака генерација мора", навео је бивши конкресмен.
Према његовим ријечима, то што међународне организације покушавају да ураде јесте да украду слободу и управо зато Доналд Трамп није уплатио ниједан долар за УН од када је постао предсједник.
Мекјуен је навео да све док ти људи и организације не буду подржавали оно што је исправно, Американци немају одговорност да за то плаћају.
"Ми смо сада у критичном тренутку када је свијету потребно вођство и мислим да САД почињу да дају то вођство са великим закашњењем", истакао је он.
Мекјуен је, као велики пријатељ убијеног америчког патриоте Чарлија Кирка, рекао да је Бањалука предиван примјер како су људи који не познају Крика препознали његову идеју слободе и одали му почаст.
