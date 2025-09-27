Једноставни начини да спријечите јесење опадање косе

Извор:
Она
27.09.2025
19:55
Када захладни, коса нам пати једнако као и кожа. Мање сунца, више вјетра и кише, сув ваздух у становима, све то удара директно на власиште. Резултат: коса почиње да опада, ломи се и губи сјај. Али, добра вијест је да се ово може контролисати. Уз пар једноставних потеза, коса може остати јака, еластична и сјајна и у најтмурнијим јесењим данима.
Кератин и протеински производи јачају влас, али ако их користите стално, коса постаје крута и не упија влагу. Рјешење је баланс - један третман с протеинима, па сљедећи пут маска са хидратантним састојцима.
Дубинска маска једном недјељно је обавезна. Природни састојци попут ши путера, авокада, глицерина и алое вере враћају влагу и еластичност. Не бјежите од наношења маске и на коријен, и власишту треба храна.
Фен, преса, фигаро, све ово убија косу ако га користите стално и на високим температурама. Идеално је држати се 130-160 °Ц и увијек ставити спреј за заштиту од топлоте.
Расцијепљени крајеви само се шире даље и праве косу беживотном. Кратко шишање на 6-8 недјеља чини да коса изгледа гушће и здравије.
Омега-3 масне киселине (лосос, скуша, ораси, чиа), плус витамин Б, цинк и гвожђе, то је гориво за јаку косу. Дијете које избацују ове нутријенте само убрзавају опадање.
Јесен не мора да значи сезонски "крах" ваше косе. Довољно је да у рутину убаците мало хидратације, мање топлоте, редовно шишање и балансирану исхрану. Почните од једне промјене, па додајте другу.
Већ за мјесец дана примјетићете разлику, коса може остати јака и сјајна и док напољу лишће опада.
Тренутно на програму