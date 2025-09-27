Logo

Треба вам 5 минута и ових 5 аксесоара и бићете модна краљица јесени

Фото: Godisable Jacob/Pexels

Јесен је савршено вријеме да освјежиш свој стил, а не мораш да проведеш сате пред гардеробером нити да се ослониш на стилисту.

Са само пет пажљиво одабраних аксесоара, можеш у трен ока да подигнеш сваки аутфит и покажеш да си у току са најновијим модним трендовима.

Ево којих пет комада ће бити главни протагонисти ове сезоне:

1. Оверсајз шал – удобност која краде пажњу

Ове јесени, шалови нису само практични – они су главни јунаци твојих комбинација. Оверсајз модели комбинују коузи удобност са чик изгледом и савршени су за лагане, али ефектне лаyеринг комбинације.

2. Стилизоване чарапе – мали детаљ, велики ефекат

Чарапе ове сезоне нису више "само топле". Комбиноване са мокасинама или балетанкама, оне додају еџи ноту сваком аутфиту, без претјераног труда. Један мали детаљ који прави огромну разлику.

3. Појас – више од функције, он је стејтемент

Појасеви се враћају у центар пажње. Не носи их само око струка – стави их преко блејзера и створи инстант нове, тренди комбинације које подижу и најједноставнији лук.

4. Капа – кежуал и кул у једном потезу

Било да бираш спортски кежуал или софистициранији аутфит, капа је аксесоар који у трен ока додаје "кул" фактор и заокружује изглед. Једноставно, а ефектно!

5. Персонализовани аксесоари за торбу – твој знак препознатљивости

Ове јесени, торбе ће причати твоју причу. Додај лаки чармс и детаље који одражавају твој стил – баш као што је радила и легендарна Џејн Биркин. Мало персонализације, а ефекат максималан.

Са ових пет аксесоара, твој јесењи стил може бити освјежен за само 5 минута. Минималан труд, максималан ефекат – јер права мода је у детаљима, а права трендсетерка је она која умије да заблиста и у једноставности.

