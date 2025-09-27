Logo

Камала Харис признала: Убјеђивала сам Зеленског на неизбјежност сукоба

Извор:

Агенције

27.09.2025

16:18

Камала Харис признала: Убјеђивала сам Зеленског на неизбјежност сукоба

Бивша потпредсједница САД Камала Харис открила је у својим мемоарима “107 дана” да је имала искрен разговор са украјинским предсједником Володимиром Зеленским на Минхенској безбједносној конференцији у фебруару 2022. године и да га је управо она убиједила у неизбјежност сукоба са Русијом.

Харис се сјећа разговора као “изузетно тешког”.

“Имала сам задатак да убиједим Зеленског у неизбјежни сукоб, нешто што он није желио да чује”, додала је.

Она је навела да је украјинском предсједнику представила америчке обавјештајне податке који су се разликовали од оних које је Кијев прикупио.

“Зеленски је и даље вјеровао да Путин једноставно блефира…Мој посао је био да га суочим са суровом реалношћу”, написала је бивша потпредсједница САД, преноси РБК Украјина.

У мемоарима пише да је у једном тренутку Зеленски коначно питао Харис шта мисли да би требало да уради.

Савјетовала му је да “спреми своје људе”.

Харис је открила да је свој посљедњи, седми, састанак са украјинским предсједником одржала крајем септембра 2024. године, 40 дана прије избора. До тада, тврди она, развили су “пријатељство пуно повјерења”.

Зеленског је упоредила са перачем прозора у Свјетском трговинском центру који је, заробљен у лифту са другим радницима током напада 11. септембра, користио оштру ивицу своје шпатуле да пробије зид и спасе све унутра.

“Мало нас зна шта ћемо постати у временима кризе док не будемо тестирани”, закључила је Харис.

Мемоари бивше потпредсједнице САД објављени су 23. септембра у издавачкој кући Сајмон и Шустер. Књига описује њену предсједничку кампању 2024. године, која је трајала нешто више од три мјесеца након што је тадашњи предсједник Џозеф Бајден повукао своју кандидатуру.

Харис сматра да је једна од највећих грешака била то што је Бајденов ужи круг дозволио да сам одлучи да ли ће се кандидовати за други мандат, упркос његовим годинама.

Харис такође тврди да јој је Бијела кућа намјерно додјељивала тешке задатке, да је није подржала и да није истакла њена достигнућа током обављања потпредсједничке функције.

