Обиљежена 81 година од страдања села Глушци

27.09.2025

Фото: Срна

Село Глушци у Метковићу, једино преостало српско село на југу Хрватске и најјужнија православна заједница која опстаје, обиљежило је 81 годину од страдања православног живља из овога мјеста у Другом свјетском рату.

Глушаци су страдали 1944. године када су бројни становници одведени у Јасеновац, њих 93 је побијено. Њима у част сваке године се у Цркви светих Петра и Павла служи литургија, као и парастос код споменика пострадалима.

Пријератни свештеник из овога села Радосав Лакета, који је служио парастос на данашњи велики празник Крстовдан, рекао је да се све слабости и немоћи овога свијета побјеђују силом Часног крста.

"Молим наше свете претке на небесима да се боре за нас. Они су у Царству небеском, поготово ова дјечица која се виде на овим споменицима. Овдје се требамо поклонити њима. Ово је мјесто њиховог поласка у Царство небеско", рекао је Лакета на помену код споменика страдалима.

Мјештанин Василије Арнаут, говорећи о страдањима у Глушцима, рекао је да је прошла 81 година од када су џелати опколили село, ушли и похапсили све његове становнике, махом жене и дјецу и никога нису поштедили.

Бања Лука

"Ми њихови потомци са правом се питамо зашто се то десило пред сам крај рата, када се видјело да ће усташе изгубити рат. Боли нас што никада нећемо сазнати ко је то наредио. Тај неко је добро познавао ово село", рекао је Арнаут.

Он је нагласио да ратни злочин не застаријева, те да потомци који су расути по бијелом свијету знају да се овдје десио геноцид.

Предсједник Српског вијећа града Дубровника и Жупаније дубровачко-неретванске Милорад Вукановић рекао је да се мора говорити, поготово младима, о оваквим догађајима како се не би никада поновило оно што се догодило 23. септембра 1944. године када је 90 жена и дјеце одведено у Јасеновац из Глушаца.

"Морамо говорити зато што се у Европи јављају на руководећим функцијама унучад нациста. Присутне су те појаве и код нас овдје и све више то буја, а настоји се оправдати разлогом слободе и демократичности. Увијек се треба освртати и говорити о овоме", додао је Вукановић.

Говорећи о животу Срба у Глушцима и Метковићу, Вукановић је рекао да се не може говорити о проблемима, али да постоји проблем који се односи на цјелокупно становништво, а то је егзистенција.

"Живимо нормално, али нас забрињавају појаве које се јављају. Недавно су овдје у селу писане неке пароле, али надајмо се да је то појединачно и од људи који не мисле добро ни себи ни нама", каже Вукановић.

Предсједник Мјесне заједнице Глушци Станко Арнаут захвалио је свима који су помагали у изградњи споменика страдалима, као и онима који су сачували овај споменик.

Арнаут је захвалио и представнику Владе Србије Јелени Лакић и представницима Организације "Срби за Србе".

У Дубровачко-неретванској жупанији има око 1.800 Срба.

Село Глушци је једино преостало српско село на југу Хрватске и најјужнија православна заједница која опстаје, живи и чува српски идентитет, вјеру и културу свога народа.

Ова заједница остала је и опстала упркос страдањима и бројним невољама које су их вијековима погађале, а данас у овом селу живи око 40 становника у 15 домаћинстава

