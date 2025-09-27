Пољак стигао на врх Монт Евереста без кисеоника

27.09.2025
15:44
Коментари:0
Пољски планинар Анџеј Баргијел прва је особа у историји која се попела и спустила скијама низ Монт Еверест без кориштења боце са кисеоником, пише "Гардијан".
Ово је био његов трећи покушај успона на Еверест, највиши врх на свијету, од 8.849 метара, након што су га опасни услови присилили да одустане 2019. и 2022. године.
Баргијел (37) је рекао да је спуштање на скијама без кисеоника за њега дугогодишњи сан.
"Сам успон на врх је био тежак и напоран. Никада у животу нисам провео толико времена на таквој висини, тако да је то само по себи било изазов", рекао је он.
Према званичним подацима, више од 6.000 људи попело се на Еверест, али само око 200 је то учинило без додатног кисеоника у боцама.
Неколико људи се спустило на скијама, али никада није дошло до континуираног спуста без додатног кисеоника, подсјећа лист.
Сцена
Lady Gaga објавила ријетке фотографије са вјереником
Баргијелу је требало готово 16 часова да се попне кроз "зону смрти", која се налази изнад 8.000 метара, гдје је ниво кисеоника опасно низак.
На врху планине ваздух је толико риједак да алпинисти добијају само око трећину кисеоника доступног на нивоу мора, што може изазвати оштећење мозга, течност у плућима, па чак и смрт.
(guardian)
Здравље
2 ч0
БиХ
2 ч0
Друштво
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
6 ч0
Најновије
Најчитаније
18
09
18
02
17
49
17
43
17
40
Тренутно на програму