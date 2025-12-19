Хапшење у Приједору због изнуде и пребијања

Извор:
19.12.2025
Приједорска полиција ухапсила је Д.Д. и С.М. због сумње да су изнуђивали новац и претукли Приједорчанина.
Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 18.12.2025. године лишили слободе два лица Д.Д. и С.М. из Приједора због постојања основа сумње да су починили кривична дјела „Изнуда“ и „Тјелесна повреда“.
Наведена лица су кривична дјела починила на штету једног лица из Приједора од којег су покушали изнудити новац нанијевши му притом тјелесне повреде.
У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против Д.Д. и С.М. доставити извјештај за почињена кривична дјела.
