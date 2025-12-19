Logo
Хапшење у Приједору због изнуде и пребијања

АТВ

19.12.2025

09:28

Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Приједорска полиција ухапсила је Д.Д. и С.М. због сумње да су изнуђивали новац и претукли Приједорчанина.

Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 18.12.2025. године лишили слободе два лица Д.Д. и С.М. из Приједора због постојања основа сумње да су починили кривична дјела „Изнуда“ и „Тјелесна повреда“.

Наведена лица су кривична дјела починила на штету једног лица из Приједора од којег су покушали изнудити новац нанијевши му притом тјелесне повреде.

У току је рад на комплетирању предмета након чега ће се Окружном јавном тужилаштву Приједор против Д.Д. и С.М. доставити извјештај за почињена кривична дјела.

Приједор

iznuda

Насиље

