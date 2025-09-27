Logo

Глумио полицајца, па ухапшен због дроге: Јапанцу узео 350 евра због преласка на црвено свјетло

Извор:

Курир

27.09.2025

15:48

Коментари:

0
Глумио полицајца, па ухапшен због дроге: Јапанцу узео 350 евра због преласка на црвено свјетло
Фото: Танјуг

Осумњиченом Д. Ћ. (47) одређено је задржавање због сумње да је преварио држављанина Јапана С. О. (54) којем се лажно представио, а његова мета је био и С. К. (67) којег је "лажни полицајац" казнио са око 350 евра због преласка улице на црвено на семафору. Такође, осумњичени Д. Ћ. је код себе имао и недозвољене супстанце, саопштено је из Трећег основног јавног тужилаштва у Београду.

Преварио Јапанца

- По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду полицијски службеници ПС Нови Београд су донијели рјешење о задржавању Д.Ћ. (47) због постојања основане сумње да је извршио три кривична дјела и то:

- кривично дјело лажно представљање на тај начин што се дана 25. 09. 2025. године држављанину Јапана оштећеном С. О. (54) лажно представио као службено лице - полицијски службеник и рекао му да мора да му наплати казну у износу од 100 долара, јер оштећени нема пасош код себе;

Лејди Гага

Сцена

Lady Gaga објавила ријетке фотографије са вјереником

- кривично дело превара на тај начин што је дана 23. 09. 2025. године оштећеног С.К. (67) довео у заблуду да је полицијски службеник и да мора да му наплатио казну због преласка улице на црвено свјетло, када му је оштећени дао 10.000 динара и 45 евра које је имао код себе, након чега је осумњичени наставио да одржава оштећеног у заблуди и отишао са њим до банкомата на којем је оштећени подигао још новца у износу од 25.000 динара које је такође дао осумњиченом;

- кривично дјело неовлаштено држање опојних дрога на тај начин што је дана 25. 09. 2025. године неовлаштено држао за сопствену употребу опојну дрогу амфетамин у количини од 0,42 грама, коју су полицијски службеници пронашли код окривљеног и одузели уз потврду о привремено одузетим предметима.

Болница доктор

Здравље

Опасан вирус се шири свијетом: Ово су симптоми

Износећи своју одбрану пред јавним тужиоцем окривљени је негирао извршење кривичних дјела која му се стављају на терет.

Имајући у виду постојање околности које указују да ће боравком на слободи поновити кривично дјело, Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднијело Трећем основном суду у Београду приједлог да према окривљеном, који је раније кривично осуђиван, одреди притвор у трајању до 30 дана.

Подијели:

Таг:

превара

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

БиХ

Шири се видео: Доналд Трамп на удару бошњачких медија, ипак он има пријатеље у БиХ

2 ч

0
Сутра облачно и свјежије вријеме

Друштво

Сутра облачно и свјежије вријеме

2 ч

0
Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Хроника

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

2 ч

0
Ко ово може да купи: Једно воће у Српској кошта до 90 КМ

Економија

Ко ово може да купи: Једно воће у Српској кошта до 90 КМ

2 ч

1

Више из рубрике

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

Хроника

Мушкарац (45) погинуо на радном мјесту: Врата се откачила и прикљештила га док је радио

2 ч

0
Несрећа у Рогушићима, обустављен саобраћај

Хроника

Саобраћај потпуно обустављен: Нова тешка несрећа у Српској

4 ч

0
Policija Srbija

Хроника

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

5 ч

0
Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

Хроника

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

02

Ово су најпосјећенији градови у свијету

17

49

Ово је осумњичени за свирепо убиство бабе и дједа

17

43

Протест против обавезног војног рока у Загребу: "Нисмо топовско месо"

17

40

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

17

36

Истрага против власника фирме и тројице инспектора због трагедије у Јабланици

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner