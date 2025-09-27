Глумио полицајца, па ухапшен због дроге: Јапанцу узео 350 евра због преласка на црвено свјетло

Извор:
Курир
27.09.2025
15:48
Коментари:0
Осумњиченом Д. Ћ. (47) одређено је задржавање због сумње да је преварио држављанина Јапана С. О. (54) којем се лажно представио, а његова мета је био и С. К. (67) којег је "лажни полицајац" казнио са око 350 евра због преласка улице на црвено на семафору. Такође, осумњичени Д. Ћ. је код себе имао и недозвољене супстанце, саопштено је из Трећег основног јавног тужилаштва у Београду.
- По налогу јавног тужиоца Трећег основног јавног тужилаштва у Београду полицијски службеници ПС Нови Београд су донијели рјешење о задржавању Д.Ћ. (47) због постојања основане сумње да је извршио три кривична дјела и то:
- кривично дјело лажно представљање на тај начин што се дана 25. 09. 2025. године држављанину Јапана оштећеном С. О. (54) лажно представио као службено лице - полицијски службеник и рекао му да мора да му наплати казну у износу од 100 долара, јер оштећени нема пасош код себе;
- кривично дело превара на тај начин што је дана 23. 09. 2025. године оштећеног С.К. (67) довео у заблуду да је полицијски службеник и да мора да му наплатио казну због преласка улице на црвено свјетло, када му је оштећени дао 10.000 динара и 45 евра које је имао код себе, након чега је осумњичени наставио да одржава оштећеног у заблуди и отишао са њим до банкомата на којем је оштећени подигао још новца у износу од 25.000 динара које је такође дао осумњиченом;
- кривично дјело неовлаштено држање опојних дрога на тај начин што је дана 25. 09. 2025. године неовлаштено држао за сопствену употребу опојну дрогу амфетамин у количини од 0,42 грама, коју су полицијски службеници пронашли код окривљеног и одузели уз потврду о привремено одузетим предметима.
Износећи своју одбрану пред јавним тужиоцем окривљени је негирао извршење кривичних дјела која му се стављају на терет.
Имајући у виду постојање околности које указују да ће боравком на слободи поновити кривично дјело, Треће основно јавно тужилаштво у Београду је поднијело Трећем основном суду у Београду приједлог да према окривљеном, који је раније кривично осуђиван, одреди притвор у трајању до 30 дана.
