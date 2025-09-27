Logo

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

Извор:

Телеграф

27.09.2025

12:26

Коментари:

0
Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу
Фото: АТВ

Једна особа је погинула, а једна је повријеђена у судару три аутомобила на путу Ужице - Севојно, сазнаје Телеграф.рс.

У удесу су учествовали "фијат", "ауди" и "опел", а још није познато како је до њега дошло.

Једна мушка особа преминула је на лицу мјеста, док је један мушкарац са повредама превезен у болницу у Ужицу.

Један од аутомобила потпуно ке слетио са коловоза, а слика на лицу мјеста је језива.

Полицијски увиђај и даље је у току, а саобраћај је обустављен, закључује поменути портал.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

nesreća

несрећа

удес

трагедија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Занимљивости

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

29 мин

0
Kišni dan u gradu, mokra saobraćajnica, kapljice kiše i prolaznici sa kišobranima stvaraju autentičnu atmosferu jesenje svakodnevice. Savršena ilustracija za teme poput vremena, gradske svakodnevice i urbane fotografije.

Друштво

Упаљени аларми: Три регије у БиХ на мети олује

30 мин

0
Пљачка бурегџинице

Хроника

Из бурегџинице украдени новац и виљушке: Власници објавили снимак

34 мин

0
Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

Свијет

Снажан земљотрес погодио Гансу, има повријеђених

38 мин

0

Више из рубрике

Пљачка бурегџинице

Хроника

Из бурегџинице украдени новац и виљушке: Власници објавили снимак

34 мин

0
Полиција на ногама: Унук осумњичен да је заклао бабу и дједа

Хроника

Полиција на ногама: Унук осумњичен да је заклао бабу и дједа

2 ч

0
Возач се закључао у BMW након несреће, драма трајала сатима

Хроника

Возач се закључао у BMW након несреће, драма трајала сатима

2 ч

0
policija Srbija

Хроника

Хорор: У кући пронађена тијела супружничка, сумња се на двоструко убиство

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

33

Грлић Радман оговорио Комшићу: Нелегитимни члан Предсједништва наставља да урушава БиХ

12

27

Комшије откриле детаље крвавог пира: Нико није знао шта се десило, али није слутило на добро

12

26

Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

12

18

Премијер Србије у посјети УКЦ-у Српске

12

16

За 3 знака јесен ће бити попут најлепшег љубавног филма

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner