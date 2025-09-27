Детаљи трагедије: Мушкарац погинуо у судару три аута, други превезен у болницу

Извор:
Телеграф
27.09.2025
12:26
Једна особа је погинула, а једна је повријеђена у судару три аутомобила на путу Ужице - Севојно, сазнаје Телеграф.рс.
У удесу су учествовали "фијат", "ауди" и "опел", а још није познато како је до њега дошло.
Једна мушка особа преминула је на лицу мјеста, док је један мушкарац са повредама превезен у болницу у Ужицу.
Један од аутомобила потпуно ке слетио са коловоза, а слика на лицу мјеста је језива.
Полицијски увиђај и даље је у току, а саобраћај је обустављен, закључује поменути портал.
