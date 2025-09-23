Ова боја одјеће ће бити доминантна током јесени

23.09.2025
Стигла је јесен и вријеме је за јесењу гардеробу. Након владавине љетног шаренила, у надолазећој сезони традиционално се враћамо неутралнијим бојама, а једна од оних које ће доминирати већ има статус јесењег класика - смеђа.
Ова свевременска неутрална краљица једноставно припада јесењем озрачју, а палета смеђих нијанси толико је велика и разноврсна да баш свако у њој може наћи свог фаворита.
Дизајнери за јесен/зиму 2025. предлажу разне нијансе смеђе боје, с нагласком на оне тамније и загасите попут боје чоколаде и кафе.
У продавницама већ можете пронаћи разне комаде одјеће у овој хит боји за све прилике, од класичне и строге пословне хаљине, одијела, кошуља, јакни, до свечаних модела.
Ако пак ове сезоне пронађете смеђу хаљину са животињским узорком, у своју гардеробу уврстићете комад на којем су заступљена два велика овогодишња јесења тренда.
