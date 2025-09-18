Logo

Ова боја ноктију је тренутно највећи тренд

18.09.2025

13:40

Ова боја ноктију је тренутно највећи тренд
Фото: Unsplash

Осим у гардероби и обући, заступљена је и у свијету љепоте те је тренутно највећи тренд и стручњаци су је већ прогласили "ит" бојом за нокте за јесен 2025. године.

Чоколадно смеђа ове јесени носи титулу нијансе која је у исто вријеме тренди, елегантна и бескрајно носива.

Она савршено дочарава јесењи угођај. Подсјећа на кестење, мирис топлог какаа и мекано ћебе који су синоним за пријатну атмосферу. Управо зато визуелно и емотивно савршено одговара овом дијелу године.

Осим топлине, чоколадно смеђа доноси и неутралност са стилом. Иако спада у неутралне тонове, довољно је богата и тамна да с лакоћом замијени црвене или бордо нијансе које традиционално доминирају јесењим маникирима.

Њен плус је што се одлично уклапа уз све тонове коже, па свако може да пронађе своју идеалну варијанту.

Ево зашто је чоколадно смеђа муст-хаве ове јесени

Славни стручњаци за маникир и трендсетери већ су је прогласили једном од "ит" боја за нокте за јесен 2025. године.

У томе се слажу и бјути уредници и инфлуенсери широм свијета, што додатно потврђује да чоколадно смеђа није пролазни хит, већ дугорочан фаворит.

Чоколадно смеђа долази и у различитим текстурама и завршним варијантама.

Осим класичног глосси сјаја, популарни су мат и полумат изглед, али и баршунасти "велвет" ефекат, као и луксузни гел финиш.

Свака од варијација даје другачији утисак, али заједничко им је то што додатно наглашавају софистицираност ове нијансе.

Како да носите чоколадно смеђи маникир?

Прво одаберите облик нокта који вам највише одговара - овални, благо заобљени или популарни "скуовал" нокти изгледају посебно елегантно. Потом нанесите базни слој, два слоја чоколадно смеђе и завршите с топ коатом, сјајним или мат, зависно од ефекта какав желите.

Ако желите да додате дашак гламура, златни или бронзани детаљи, ситне шљокице или децентни наил арт могу да подигну цијели изглед. Не заборавите ни на његу руку и заноктица, јер тамне нијансе наглашавају сваку неправилност коже.

Чоколадно смеђа боја лака за нокте није само тренд - она је универзални симбол елеганције, топлине и јесењег шика, а уз толико доступних варијација лако ћете пронаћи ону која најбоље одражава ваш стил.

