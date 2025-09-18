Ова боја ноктију је тренутно највећи тренд

18.09.2025
13:40
Коментари:0
Осим у гардероби и обући, заступљена је и у свијету љепоте те је тренутно највећи тренд и стручњаци су је већ прогласили "ит" бојом за нокте за јесен 2025. године.
Чоколадно смеђа ове јесени носи титулу нијансе која је у исто вријеме тренди, елегантна и бескрајно носива.
Она савршено дочарава јесењи угођај. Подсјећа на кестење, мирис топлог какаа и мекано ћебе који су синоним за пријатну атмосферу. Управо зато визуелно и емотивно савршено одговара овом дијелу године.
Занимљивости
Богаташице се рађају у ова три знака
Осим топлине, чоколадно смеђа доноси и неутралност са стилом. Иако спада у неутралне тонове, довољно је богата и тамна да с лакоћом замијени црвене или бордо нијансе које традиционално доминирају јесењим маникирима.
Њен плус је што се одлично уклапа уз све тонове коже, па свако може да пронађе своју идеалну варијанту.
Ево зашто је чоколадно смеђа муст-хаве ове јесени
Славни стручњаци за маникир и трендсетери већ су је прогласили једном од "ит" боја за нокте за јесен 2025. године.
У томе се слажу и бјути уредници и инфлуенсери широм свијета, што додатно потврђује да чоколадно смеђа није пролазни хит, већ дугорочан фаворит.
Бања Лука
Скупштина усвојила закључке: Станивуковић добио рок од седам дана
Чоколадно смеђа долази и у различитим текстурама и завршним варијантама.
Осим класичног глосси сјаја, популарни су мат и полумат изглед, али и баршунасти "велвет" ефекат, као и луксузни гел финиш.
Свака од варијација даје другачији утисак, али заједничко им је то што додатно наглашавају софистицираност ове нијансе.
Прво одаберите облик нокта који вам највише одговара - овални, благо заобљени или популарни "скуовал" нокти изгледају посебно елегантно. Потом нанесите базни слој, два слоја чоколадно смеђе и завршите с топ коатом, сјајним или мат, зависно од ефекта какав желите.
Свијет
Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку
Ако желите да додате дашак гламура, златни или бронзани детаљи, ситне шљокице или децентни наил арт могу да подигну цијели изглед. Не заборавите ни на његу руку и заноктица, јер тамне нијансе наглашавају сваку неправилност коже.
Чоколадно смеђа боја лака за нокте није само тренд - она је универзални симбол елеганције, топлине и јесењег шика, а уз толико доступних варијација лако ћете пронаћи ону која најбоље одражава ваш стил.
Хроника
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Савјети
1 ч0
Стил
2 д0
Стил
1 седм0
Стил
1 седм0
Стил
1 седм0
Најновије
Најчитаније
14
58
14
55
14
55
14
55
14
49
Тренутно на програму