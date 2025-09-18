Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку

18.09.2025
Мушкарац је убијен из ватреног оружја, а жена је у болници након онога што је полиција описала као "дубоко узнемирујући инцидент" у парку на сјеверу Лондона.
Полиција и хитна помоћ позвани су у сриједу око 19.00 сати по локалном времену у Клисолд парку, гдје су пронашли двије особе, обоје у четрдесетима годинама, с ранама од ватреног оружја.
Мушкарац је проглашен мртвим у болници. Жена и даље прима болничко лијечење, али њено стање је непознато.
Детектив надзорник Оливер Ричтер рекао је: "У раној смо фази истраге, али вјерујемо да се мушкарац и жена познају и у овом тренутку то третирамо као изоловани инцидент и не постоји шири ризик за јавност."
"Разумијемо да је ово дубоко узнемирујући инцидент за све укључене, свједоке у парку и заједницу у околном подручју."
Ватрено оружје је пронађено, наводи "ББЦ".
