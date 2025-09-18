Logo

Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку

18.09.2025

13:26

Мушкарац мртав, а жена у болници након пуцњаве у парку
Фото: pixabay

Мушкарац је убијен из ватреног оружја, а жена је у болници након онога што је полиција описала као "дубоко узнемирујући инцидент" у парку на сјеверу Лондона.

Полиција и хитна помоћ позвани су у сриједу око 19.00 сати по локалном времену у Клисолд парку, гдје су пронашли двије особе, обоје у четрдесетима годинама, с ранама од ватреног оружја.

Хроника

Не насједајте на преваре с потписом Даде Ћулума и групе ”United Tribuns”!

Мушкарац је проглашен мртвим у болници. Жена и даље прима болничко лијечење, али њено стање је непознато.

Детектив надзорник Оливер Ричтер рекао је: "У раној смо фази истраге, али вјерујемо да се мушкарац и жена познају и у овом тренутку то третирамо као изоловани инцидент и не постоји шири ризик за јавност."

Додао је:

"Разумијемо да је ово дубоко узнемирујући инцидент за све укључене, свједоке у парку и заједницу у околном подручју."

Република Српска

Мазалица: У БиХ даље не може да егзистира страни окупатор

Ватрено оружје је пронађено, наводи "ББЦ".

