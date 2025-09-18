Logo

Преминуо најхрабрији човјек у Србији: Одрекао се трансплантације јетре да би овај орган примио млађи мушкарац

Фото: Pixabay

Прибојац Суад Трбовић, познатији као Суле, који се одрекао трансплантације јетре да би овај орган добио млађи човјек, преминуо је. Иако се суочавао са тешким здравственим проблемима, показао је изузетну племенитост и хуманост. Њему је била понуђена трансплантација јетре, али он је великодушно одустао и буквално је уступио свој ред млађем пацијенту. Свјестан да је он "дуже живио", одлучио је да пружи шансу за живот млађој особи.

Суле, којем је јетра оштећена 100 одсто, био је на листи чекања за трансплантацију. Када је први позив стигао, превезен је у Београд, гдје је након прегледа сазнао да постоји млађа особа у критичном стању. Без размишљања је пристао да препусти своје мјесто, рекавши: "Нека буде њему са срећом, одрадите њега".

Подршка суграђана и обнова дома

Суад је живио сам, али није био усамљен. Пријатељи, комшије и суграђани су му пружили огромну подршку, а посебно се истичу породице Цинцовић и Станковић. Његов пријатељ Драгоје Бојић организовао је хуманитарну акцију за обнову Сулеове куће. Средства су се скупљала како би се поправио кров и осигурали бољи хигијенски услови, укључујући купатило.

Живот посвећен спорту и Партизану

Поред своје доброте, Суад је био познат и по својој великој љубави према спорту, а посебно према Партизану. Како кажу његови пријатељи, он је "заштитни знак Прибоја" и "маскота Прибоја" који је с љубављу пратио све спортске догађаје.

