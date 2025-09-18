Богаташице се рађају у ова три знака

Извор:
Телеграф
18.09.2025
13:29
Коментари:0
Док Форбсова листа топ десет најбогатијих жена свијета за 2025. годину доноси импозантне податке о успјеху у послу и зарађеним милионима, један занимљив детаљ издваја се из статистике – њихови хороскопски знаци. Анализа десет најбогатијих жена показује да чак три знака предњаче међу водећим дамама глобалног бизниса.
Алис Волтон, насљедница Вол-Март империје, и Џеклин Марс, насљедница Марс Инц., показују да елеганција, стратегија и способност балансирања ризика, особине које се хороскопски приписују Вагама, можда имају више од симболичног значаја у свијету гдје се обрћу милијарде.
У знаку Овна се такође налазе двије жене и то Џулија Кок, насљедница Кок Индустрис, и Рафаела Апонте-Диамант, швајцарски бродарски магнат. Њихова одлучност и енергија, типичне особине Овна, огледају се у дуговјечности и расту њихових породичних пословних царстава.
Ракови међу топ десетом најбогатијих жена су Франсоаз Бетанкур Мајер, насљедница Л Ореал империје, и Џо Квенфеи, кинеска милијардерка из свијета технологије. Овај знак, познат по интуицији, упорности и посвећености, очигледно помаже у дугорочном одржавању и проширењу богатства.
Остатак листе употпуњују појединачне представнице знакова Стријелца, Риба, Бика и Водолије, док су Ваге, Овнови и Ракови очигледно најзаступљенији међу женама које самостално управљају милијардама.
Ту је Ебигејл Џонсон, стријелац у хороскопу, насљедницу финансијске империје Фиделитy Инвестментс. Рибе представља Дајен Хендрикс, америчка предузетница из грађевинског сектора. Бик је заступљен младом технолошком предузетницом Мелани Перкинс, суоснивачицом Цанва-е, док знак Водолије заступа Опра Винфри, медијски могул и филантроп.
Иако звијезде не могу саме одредити финансијски успјех, овај мали хороскопски увид нуди интригантну паралелу: амбиција, упорност и стратешко размишљање, особине које астрологија приписује овим знацима, очигледно се поклапају са карактеристикама најбогатијих жена свијета.
