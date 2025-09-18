Унијела даску у авион, па урадила неочекивано

Извор:
Храна у авионима често добија лошу репутацију, али једна тиктокерка је одлучила да ствар узме у своје руке и припреми јело на надморској висини од 9.000 метара.
Подвиг ове тиктокерке постао је виралан, али док су неки били одушевљени, други су се били буквално згађени.
Кејти из Сан Дијега, објавила је видео са натписом: "Стајалиште: Мрзиш храну у авиону, па је сама правиш".
Видео приказује како мијеша брашно, јаја и кромпир у чинији коју је понијела са собом. Затим вјешто мијеси, ваља и обликује тијесто у њоке, чак користећи и дрвену даску да направи жљебове.
@buonapastaclub Replying to @That girl mom 🎀 But I was in the mood for pasta… Homemade Pasta so easy you can make it in the sky ✈️ A little more BTS for ya 💃 since everyone is interested ;) Recipe for 1 serving of my airplane pasta: 1/2 cup fine semolina flour + 50ml warm water Knead for 5-7 mins, Rest for 30 mins, covered before rolling into ropes and cutting into pasta pillows Form with your favorite textured tool - you can even use just a fork! Follow for pasta making for beginners & preorder my cookbook 🙏🙏🙏 — #pasta #pastalover #airplanetiktok #foodie #cooking ♬ Spirit in the Sky - Norman Greenbaum
