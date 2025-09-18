Logo

Будимир и Зубов разговарали у Москви о сарадњи два МУП-а

Извор:

АТВ

18.09.2025

10:38

Коментари:

0
Будимир и Зубов разговарали у Москви о сарадњи два МУП-а
Фото: Уступљена фотографија

Министар унутрашњих послова Жељко Будимир и директор полиције Синиша Кострешевић састали су се у Москви са замјеником министра унутрашњих послова Руске Федерације Игором Николајевићем Зубовим.

На састанку који је одржан на маргинама конференције посвећене борби против екстремизма, разговарано је о сарадњи два министарства и унапређењу исте.

ŽELKO-BUDIMIR-180925
ŽELKO-BUDIMIR-180925

Министар Будимир је замјеника Зубова упознао са тренутном политичком и безбједносном ситуацијом у Републици Српској, те га позвао да са својим сарадницима посјети ускоро Бањалуку.

Подијели:

Таг:

Жељко Будимир

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Протести у Француској, полиција разбија блокаде

Свијет

Полиција без милости разбија блокаде: Хаос у Француској - поново

1 ч

0
Полиција аутомобил

Хроника

У Сарајеву ухапшен мушкарац због покушаја убиства полицајца и још једне особе

1 ч

0
Igračke

Друштво

Ова играчка се хитно повлачи из продаје због ризика од гушења

1 ч

0
Хаос: Сударила се два летећа аута, један потпуно изгорио

Свијет

Хаос: Сударила се два летећа аута, један потпуно изгорио

1 ч

0

Више из рубрике

Стевандић: Парламентарни форум Србије и Српске представља круну добрих односа

Република Српска

Стевандић: Парламентарни форум Србије и Српске представља круну добрих односа

3 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Српска неће дозволити пренос имовине на ниво БиХ

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: 18. и 19. септембар 1995. године - херојски дани одбране три западнокрајишке општине

4 ч

0
Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Неће се одустати од јачања капацитета Српске

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

01

Познато када почиње продаја улазница за Олимпијске игре

12

00

Колико често треба скидати каменац са зуба?

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner