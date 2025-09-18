Будимир и Зубов разговарали у Москви о сарадњи два МУП-а

Извор:
Министар унутрашњих послова Жељко Будимир и директор полиције Синиша Кострешевић састали су се у Москви са замјеником министра унутрашњих послова Руске Федерације Игором Николајевићем Зубовим.
На састанку који је одржан на маргинама конференције посвећене борби против екстремизма, разговарано је о сарадњи два министарства и унапређењу исте.
Министар Будимир је замјеника Зубова упознао са тренутном политичком и безбједносном ситуацијом у Републици Српској, те га позвао да са својим сарадницима посјети ускоро Бањалуку.
