Ова играчка се хитно повлачи из продаје због ризика од гушења

Извор:
Телеграф
18.09.2025
10:30

RAPEX систем за брзу размјену информација о небезбједним производима који су стављени на јединствено тржиште ЕУ издао је упозорење о неисправности играчке за дјецу те о повлачењу исте из продаје.
Како се наводи у обавјештењу, у питању је електронска плишана играчка у розе и плавој боји (лик из цртаних филмова Lilo & Stitch) са симулираним дисањем. Сви серијски бројеви су обухваћени. Производ се продаје онлајн, посебно путем сајтова.
Производ представља ризик зато што је влакнасти материјал којим је играчка пуњена лако је доступан због слабе израде шавова око батерије. Мало дијете може ставити материјал за пуњење у уса и угушити се.
Због овога, производ није у складу са захтјевима Директиве о безбједности играчака нити са европским стандардом ЕН 71-1.
Подаци о производу
Производ: Плишана електрична играчка за дјецу
Земља поријекла: НР Кина
