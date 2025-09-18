Logo

У недјељу прослављамо Малу Госпојину: Ево да ли на овај дан треба постити

18.09.2025

09:25

У недјељу прослављамо Малу Госпојину: Ево да ли на овај дан треба постити

Мала Госпојина, празник рођења Пресвете Богородице, слави се 21. септембра по новом календару.

У нашем народу овај празник се изузетно поштује, јер се сматра даном радости - на свијет је дошла Пресвета Богородица, мајка Господња. С обзиром да је ријеч о празнику који је у црквеном календару обиљежен црвеним словом, многи су у дилеми да ли би на тај дан требало да посте или не.

Мала Госпојина је празник радости и наде. Спада у такозване непокретне празнике, јер се увијек прославља истог датума - 21. септембра. Црква овим празником подсјећа да је рођење Богородице увод у све оно што ће услиједити - рођење Исуса Христа и спасење човјечанства. Вјерници ће обиљежити овај празник одласком на литургију и спровођењем низа обичаја, а многи не знају да ли ће се огријешити ако се на овај дан не придржавају правила поста.

На Малу Госпојину се не пости, осим ако тај дан "падне" у сриједу или петак - тада вјерници посте по правилу цркве, на води. Дакле, ово није строги посни празник попут Велике Госпојине или Божићног поста, већ дан у коме владају празнична радост и окупљање породице. Како Мала Госпојина ове године "пада" у недјељу, трпеза би требало да буде мрсна и раскошна.

Обичаји на Малу Госпојину

У традицији српског народа, Мала Госпојина се сматра и крајем љета и почетком јесени. Људи су вјеровали да тада почиње период када се „узима зимско рухо“, да се природа полако умирује и припрема за зиму.

Обичај је био да се на овај дан не ради ништа тешко у пољу, већ да се породица окупља око трпезе и молитве.

Мала Госпојина је дан који посебно светкују дјевојке и жене; оне обавезно одлазе у цркву на литургију и упућују молитве Пресветој Богородици која је заштитница жена и дјеце. У народу се вјерује да дјеца која се роде на Малу Госпојину имају посебну заштиту и благослов Мајке Божије.

Вјерује се да на дан рођења Пресвете Богородице ништа не би требало давати из куће - да "срећа не би изашла".

Многе породице у Србији Малу Госпојину славе као крсну славу.

