Logo

Двије навике које могу побољшати однос у вези

18.09.2025

09:05

Коментари:

0
Par, ljubav
Фото: Pexels

Успјешан однос не мора да се гради путем великих животних промјена, већ се управо ситницама може побољшати однос између партнера. На тај начин, ствара се међусобно повјерење.

Иако можда не дјелују важно, ситнице чине разлику између везе која стагнира и оне која се развија. Ово су двије навике које можете развити и на тај начин побољшати вашу везу.

фсб

Свијет

ФСБ спријечила терористички напад у Санкт Петербургу

Без претпоставки

Претпоставке, у већини случајева затварају простор за разговор. Умјесто тога, постављање једноставног питања може отворити искрен разговор и показати интерес за оно што се тренутно догађа с партнером. То шаље поруку да желите разумјети вашег партнера.

Једно истраживање из 2017. године показало је да осјећај да нас неко разумије не мора нужно значити и да нас заправо разумије. Тај осјећај често зависи о нашим прошлим искуствима и емоционалној сигурности. Када постављамо питања умјесто да доносимо закључке, стварамо сигурно окружење у којем се партнер може отворити.

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Парламентарни форум Србије и Српске представља круну добрих односа

Размислите прије него што реагујете

Пауза не значи потискивање осјећаја, већ давање себи времена да их освијестимо прије него што их изговоримо. Довољно је да дубоко удахнете и затражите моменат да размислите. Та мали предах може спријечити сукоб, помоћи вам да се смирите и одаберете како желите одговорити.

Студија из 2018. године показала је да свјесно реаговање, односно промишљена реакција без осуђивања, смањује стрес и повећава емоционалну стабилност. Кад парови практицирају овакву свјесност, лакше избјегавају непотребне свађе и више слушају једно друго.

Карди Би-18092025

Сцена

Карди Би трудна по четврти пут: Прије само годину дана добила дјете са другим човјеком

Веза се не гради само на великим гестама, него на свакодневним тренуцима пажње, разумијевања и свјесног дјеловања. Питања умјесто претпоставки и паузе умјесто импулсивних реакција можда дјелују ситно, али управо те навике дају простора за раст у вези.

Подијели:

Таг:

љубавне везе

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Чувени рокер у својој кући и затекао змију: Хитно је позвао помоћ

Сцена

Чувени рокер у својој кући и затекао змију: Хитно је позвао помоћ

3 ч

0
У општини у Српској склопљен први брак након 30 година

Градови и општине

У општини у Српској склопљен први брак након 30 година

3 ч

0
Вирус се шири великом брзином, расте број умрлих

Свијет

Вирус се шири великом брзином, расте број умрлих

3 ч

0
Struja, električna energija

Економија

Електропривреда појаснила блок тарифе: Ево како се формирају рачуни за домаћинства

3 ч

2

Више из рубрике

Младожења из БиХ одушевио регион

Љубав и секс

Младожења из БиХ разњежио цијели Балкан - ВИДЕО

2 д

0
Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

Љубав и секс

Моћно објашњење крије се иза црвених ноктију: Зашто магично привлаче мушкарце?

2 д

0
С којим знаком хороскопа ћете процвјетати, а који ће вам сломити срце

Љубав и секс

С којим знаком хороскопа ћете процвјетати, а који ће вам сломити срце

2 д

0
Кад је чула ову причу промијенила је мишљење о превари, а тврди да ћете и ви

Љубав и секс

Кад је чула ову причу промијенила је мишљење о превари, а тврди да ћете и ви

4 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

53

Она јауче као пас: Дједу прекипјело да свакодневно слуша комшије у заносу

11

46

Мрежама се шири узнемирујућа порука о отмици дјетета: Огласила се полиција

11

43

Вучић: Грађани ће на паради у суботу видети моћну српску армију

11

42

Пронађени новчаник вратио власнику и још га пријатно изненадио

11

41

Мртвачки сандуци на улицама: Марш демонстраната у Паризу, све више ухапшених

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner