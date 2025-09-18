Карди Би трудна по четврти пут: Прије само годину дана добила дјете са другим човјеком

Вест је саопштила у емисији ЦБС Морнингс, емитованој у сриједу, 17. септембра, а открила је и да ће беба стићи прије почетка њене велике турнеје заказане за фебруар наредне године.

У разговору са водитељком Гејл Кинг, Карди Би је нагласила да са нестрпљењем чека да постане мајка и да је ово период у којем се осјећа испуњено и снажно.

Чекам бебу са својим дечком, Стефоном Дигсом. Пресрећна сам. Осјећам се веома снажно и моћно јер успијевам да обавим сав посао, док истовремено стварам нови живот - нагласила је.

Током интервјуа говорила је и о својој вези са НФЛ играчем Стефоном Дигсом (31), који наступа заza New England Patriots. Према њеним ријечима, њих двоје функционишу као снажан тим и у љубави и у послу.

- Ја и мој човјек смо огромна подршка једно другоме. На сличном смо нивоу у каријерама. Мислим да смо заиста сјајни у ономе што радимо и међу најбољима. Обоје размишљамо исто - да се не уљуљкамо у успјех, већ да увијек идемо даље. То је једноставно оно што јесмо - рекла је Карди.

Реперка је признала да Дигс у њеном животу има улогу ослонца и заштите. Како је кроз осмијех додала, његова физичка снага и присуство чине да се осјећа сигурно, док јој емоционална подршка даје стабилност.

Ипак, Карди није крила да је пролазила и кроз тешке тренутке. Само две недјеље раније доживјела је напад панике због притиска око изласка новог албума и бурних реакција публике.

- Плакала сам, плакала и плакала јер сам постајала све нервознија. Људи су ме нападали, говорили су страшне ствари о мени. Тада сам помислила: "Ево зашто не издајем музику." То је моја умјетност, нешто у шта сам уложила много времена, а када људи то руше критикама, то боли и слама те - признала је.

У тим тренуцима Дигс јој је, како каже, пружио снагу да настави даље. Његове ријечи и подршка помогли су јој да поврати самопоуздање и сигурност.

- Рекао ми је: "Девојко, сабери се." И тада сам осјетила да имам снагу да освојим цијели свијет - закључила је реперка.

Подсјећамо, Карди Би из претходне везе са репером Офсетом има троје дјеце - ћерку Култур Киари Сифус (8), сина Вејв Сет Сифус (3) и ћерку Блосом, коју су добили у септембру 2024. године.

(информер)