Електропривреда појаснила блок тарифе: Ево како се формирају рачуни за домаћинства

18.09.2025
Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево објавило је детаљно појашњење начина обрачуна електричне енергије по систему блок тарифа.
Овај систем се примјењује од 1. септембра 2025. године.
Уколико обрачунски период траје краће или дуже од 30 дана, границе блокова се пропорционално мијењају.
Поред блокова потрошње, рачуни се формирају и на основу подјеле на високу тарифу (ВТ) и малу тарифу (МТ), при чему се задржава проценат стварне потрошње у оба режима.
На тај начин се прецизно одређује износ за сваки блок и сваку тарифу посебно.
Како је наглашено у објашњењу, циљ оваквог система је да домаћинства с мањом потрошњом плаћају ниже цијене електричне енергије, док већи потрошачи улазе у скупље блокове.
На примјеру рачуна приказаног у појашњењу, укупна потрошња од 600 киловатсати подијељена је на зелену, плаву и црвену обрачунату енергију, што је резултирало коначним износом од 108,90 КМ.
Мјерни уређаји и транспарентност
На рачунима се јасно приказује стање бројила за ВТ и МТ тарифу, број дана обрачунског периода, као и границе блокова потрошње за тај период.
Потрошачи на овај начин могу тачно пратити у којем блоку се налази њихова потрошња и планирати мјесечне трошкове.
Из Електропривреде БиХ поручују да овакав модел доноси праведнију расподјелу трошкова, те додатно мотивише грађане да рационално троше електричну енергију.
