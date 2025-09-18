Logo

Електропривреда појаснила блок тарифе: Ево како се формирају рачуни за домаћинства

18.09.2025

08:41

Struja, električna energija
Фото: Unsplash

Јавно предузеће Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево објавило је детаљно појашњење начина обрачуна електричне енергије по систему блок тарифа.

Овај систем се примјењује од 1. септембра 2025. године.

Према важећем моделу, потрошња се распоређује у три категорије:

  • Зелени блок – до 350 киловатсати мјесечно (најнижа цијена),
  • Плави блок – од 350 до 1.000 киловатсати,
  • Црвени блок – преко 1.000 киловатсати (најскупља цијена).

Уколико обрачунски период траје краће или дуже од 30 дана, границе блокова се пропорционално мијењају.

Обрачун по ВТ и МТ тарифама

Поред блокова потрошње, рачуни се формирају и на основу подјеле на високу тарифу (ВТ) и малу тарифу (МТ), при чему се задржава проценат стварне потрошње у оба режима.

На тај начин се прецизно одређује износ за сваки блок и сваку тарифу посебно.

Транспарентност цијена

Како је наглашено у објашњењу, циљ оваквог система је да домаћинства с мањом потрошњом плаћају ниже цијене електричне енергије, док већи потрошачи улазе у скупље блокове.

На примјеру рачуна приказаног у појашњењу, укупна потрошња од 600 киловатсати подијељена је на зелену, плаву и црвену обрачунату енергију, што је резултирало коначним износом од 108,90 КМ.

Приказ потрошње
Приказ потрошње

Мјерни уређаји и транспарентност

На рачунима се јасно приказује стање бројила за ВТ и МТ тарифу, број дана обрачунског периода, као и границе блокова потрошње за тај период.

Потрошачи на овај начин могу тачно пратити у којем блоку се налази њихова потрошња и планирати мјесечне трошкове.

Из Електропривреде БиХ поручују да овакав модел доноси праведнију расподјелу трошкова, те додатно мотивише грађане да рационално троше електричну енергију.

Тагови:

Струја

електрична енергија

