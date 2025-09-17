Удаје се Рада Манојловић? Пјевачица потврдила да има новог дечка

17.09.2025
Пјевачица Рада Манојловић има новог дечка о ком још не жели много да говори јавно, али признаје да у вези није захтјевна и да би трпјела све само да је неко воли.
Посљедњих мјесеци пјевачица је била фокусирана на посао и наступе, а о њеном емотивном животу није се много знало откако је у марту раскинула везу са Владимиром Ранковићем. Рада Манојловић сада је открила да има новог емотивног партнера, те да је заљубљена и срећна.
- Има неко, али не могу још ништа да кажем - кратко је потврдила пјевачица у емисији "Еглам" на Телевизији Е.
Пјевачица прижељкује да се, за разлику од претходних веза, ова заврши браком.
- Свадба сљедеће године, ако га убиједим - рекла је Рада Манојловић кроз смијех.
На питање шта не би никако трпела у вези, Рада наводи да није много захтјевна.
- Јао, ма ја сам дјевица у хороскопу, ја бих трпјела све само да ме неко воли. Само да он буде неко ко ће да ме гура и диже, да ме не враћа уназад и да не буде параноичан: "Јао шта ћемо, како ћемо". Јер ја сам тип како год да је, идемо даље. Само напред, нема назад - поручила је Рада Манојловић.
Фолк пјевачица не жали много за годинама које је трошила на претходне везе.
- Са једне стране могу да кажем да ми је жао, али са друге не. Изгледам лијепо, вријеме ради за мене, па ми онда Бог каже: "Ево ти још једна шанса мученице, мучена дај и ти да убодеш нешто" - закључује пјевачица Рада Манојловић.
