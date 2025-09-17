Logo

Удаје се Рада Манојловић? Пјевачица потврдила да има новог дечка

17.09.2025

17:02

Коментари:

1
Rada Manojlović
Фото: Printscreen/Youtube

Пјевачица Рада Манојловић има новог дечка о ком још не жели много да говори јавно, али признаје да у вези није захтјевна и да би трпјела све само да је неко воли.

Посљедњих мјесеци пјевачица је била фокусирана на посао и наступе, а о њеном емотивном животу није се много знало откако је у марту раскинула везу са Владимиром Ранковићем. Рада Манојловић сада је открила да има новог емотивног партнера, те да је заљубљена и срећна.

- Има неко, али не могу још ништа да кажем - кратко је потврдила пјевачица у емисији "Еглам" на Телевизији Е.

Пјевачица прижељкује да се, за разлику од претходних веза, ова заврши браком.

televizor

Хроника

Крали алат и телевизоре, ухапшене четири особе

- Свадба сљедеће године, ако га убиједим - рекла је Рада Манојловић кроз смијех.

На питање шта не би никако трпела у вези, Рада наводи да није много захтјевна.

- Јао, ма ја сам дјевица у хороскопу, ја бих трпјела све само да ме неко воли. Само да он буде неко ко ће да ме гура и диже, да ме не враћа уназад и да не буде параноичан: "Јао шта ћемо, како ћемо". Јер ја сам тип како год да је, идемо даље. Само напред, нема назад - поручила је Рада Манојловић.

Policija Srpska

Хроника

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Фолк пјевачица не жали много за годинама које је трошила на претходне везе.

- Са једне стране могу да кажем да ми је жао, али са друге не. Изгледам лијепо, вријеме ради за мене, па ми онда Бог каже: "Ево ти још једна шанса мученице, мучена дај и ти да убодеш нешто" - закључује пјевачица Рада Манојловић.

(Телеграф.рс/Информер)

Подијели:

Тагови:

Рада Манојловић

Пјевачица

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Ко је Давор Дабић који је "пао" у акцији "Пролом 2"

Хроника

Ко је Давор Дабић који је "пао" у акцији "Пролом 2"

2 ч

0
Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

Свијет

Умало катастрофа: Трампов авион био на путањи путничког, хитно реаговала контрола

2 ч

0
Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

Свијет

Ово још није виђено у Њемачкој: АфД претекла ЦДУ/ЦСУ!

3 ч

1
Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

Занимљивости

Туристи протјерани из Венеције из бизарног разлога

3 ч

0

Више из рубрике

Меланиа Трамп за посјету Windsor мистериозном комбинацијом изазвала реакцију јавности

Сцена

Меланиа Трамп за посјету Windsor мистериозном комбинацијом изазвала реакцију јавности

4 ч

0
Ведрана Рудан одлучила у чему жели да је сахране

Сцена

Ведрана Рудан одлучила у чему жели да је сахране

4 ч

0
Сузана Манчић открила да ли су она и Халид Бешлић били у вези

Сцена

Сузана Манчић открила да ли су она и Халид Бешлић били у вези

5 ч

0
Кум Саше Поповића у јавност изнио шокантне детаље о Лепој Брени

Сцена

Кум Саше Поповића у јавност изнио шокантне детаље о Лепој Брени

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

23

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

19

19

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

19

17

Пешић постао члан Куће славних

19

12

Коначно нови асфалт у Херцеговини

19

06

Настављена злоупотреба института заштите виталног националног интереса

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner