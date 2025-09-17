Logo

Крали алат и телевизоре, ухапшене четири особе

17.09.2025

15:53

Крали алат и телевизоре, ухапшене четири особе

Београдска полиција ухапсила је четири лица осумњичена да су из производних и пословних просторија фирми на подручју Барајева украли телевизоре, те електро и други алат укупне вриједности око пет милиона динара /42.700 евра/.

Лица чији су иницијали А.Б, И.К, Ж.Р. и М.Д. ухапшена су због сумње да су извршила седам тешких крађа у периоду од јула до 13. септембра.

Полиција је претресом станова и просторија осумњичених пронашла украдене предмете који ће бити враћени оштећенима, саопштено је из МУП-а Србије, а преноси Срна.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.

