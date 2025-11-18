Поднијета кривична пријава против Душице Гарабовић

Извор:
Курир
18.11.2025
Седморо људи са Карабурме, од којих је петоро пензионера, поднијело је кривичну пријаву Вишем тужилаштву за високотехнолошки криминал против Душице Грабовић и Првом основном јавном тужилаштву против њеног партнера, инвеститора у грађевинским радовима (име и презиме познато редакцији). Разлог је наводна превара у износу од 11.700 евра.
Како тврде станари који су нам доставили судску документацију, све је почело када су ангажовали пјевачициног дечка за извођење радова око изолације фасаде на згради у којој живе. Према њиховим наводима, Душицин партнер је унапред тражио по 1.000 евра по стану, иако радови касније нису завршени у уговореном року.
Али то није све. Он је једном од станара обећао да увезе ауто из иностранства у вриједности од 4.000 евра, за шта је добио новац, али од кола није било ништа.
Душица се у списима помиње као помагач.
- Дали смо аконтације, али од радова није било ништа. Имају разрађену тактику, лијепо причају, играју на емоције. Нас осам је дало укупно 7.700 евра. Петоро комшија је одустало прије него што су побјегли са нашим парама, тек што су почели радове. Душицу смо пријавили јер је, по нашем мишљењу, била помагач у свему томе. Комшија је платио 4.000 евра за ауто који није добио - објаснио је један од станара.
У пријави се наводи и да се пјевачица терети због тога што је, како је пријављено, на друштвеним мрежама Фејсбук и Воцап објавила оглас у којем се тражи 100 радника, вариоца, монтера и помоћних радника за посао у Боцвани уз мјесечну плату од преко 5.000 евра, уз бесплатан авионски превоз и визу.
Станари тврде да је пјевачица, наводно, неко време давала лажна обећања да ће новац бити враћен, након чега су и она и њен партнер нестали.
Позвали смо и Душицу Грабовић која је изнијела своју страну приче.
- Шокирана сам. Ти људи ми нису познати. Моје име је злоупотребљено само зато што је мој партнер радио радове на згради - започиње Душица.
Тврди да је њен партнер годинама успјешан подизвођач и да је у овом случају, како наводи, проблем настао због радника који је искористио његово одсуство.
- Партнер је био на операцији у Црној Гори и оставио раднике да заврше посао. Један је искористио ситуацију, узео аванс од тих људи и рекао да ће пола новца проследити мом партнеру. Дакле,ми смо испали оштећени исто као и они - наводи пјевачица.
Грабовић додаје да је чак била спремна да станарима из добре воље надокнади новац од својих наступа.
- Хтела сам да им вратим, иако није моја обавеза. Само сам желела да жене не буду оштећене. А оне сада нападају мене. Сада могу да очекују контра тужбу за лажно пријављивање - закључује она, додајући да ће, како каже, доказати истину и јавност обавестити о исходу.
Уз име певачице и бивше ријалити учеснице Душице Грабовић последњих година везивале су се оптужбе на рачун њене наводне умешаности у проституцију. Од тога да се бави најстаријим занатом, до тога да има девојке које раде за њу. Како је раније причала, за такве приче не постоји ниједан доказ, осим каталога са њеним фотографијама за који каже да је настао само и искључиво у приватне сврхе.
