Она је жена чувеног Пикца: Прелијепа глумица освојила Америку, а због љубави остала у Србији

Када су се најмање надали, двоје глумаца који важе за праве миљенике домаће публике пронашли су једно у другом сродну душу.
Јелена Ступљанин, глумица која је чак 11 година живјела и радила у Америци, похађала чувену њујоршку Академију „Lee Strasberg“ и градила позоришну каријеру, вратила се у Србију прије неколико година и није се покајала.
"Иако сам у Америци почела доста да радим у позоришту и имала лијепа филмска и ТВ искуства, схватила сам да ми квалитет живота који тамо имају независни умјетници једноставно не прија. Вратила сам се овдје и нисам се покајала", испричала је једном приликом.
Јелена је дипломирала глуму на Факултету драмских умјетности у Београду, а затим и на престижној њујоршкој школи глуме "Actors Studio", гдје су јој на завршном испиту сједили Мерил Стрип, Роберт Де Ниро и Џесика Ленг.
Глумити је почела још 1998. године, а публика ју је завољела као Сташу у серији "Лисице". Услиједиле су улоге у "Хитној помоћи", "Луд, збуњен, нормалан", филму "Влажност", а 2016. године имала је епизодну улогу и у популарној америчкој серији "The Blacklist".
У домаћим пројектима истакла се у хитовима "Шавови" "Пет", "Дуг мору", "Државни службеник", "Камионџије", "Црна свадба" и многим другима.
Јелена је у Њујорку живјела 13 година, гдје ју је, како каже, искуство промијенило из коријена:
"Тамо морате да продате себе, своје адуте. Скромност на наш патријархални начин вам не помаже. Научила сам да цијеним свој рад и да не умањујем себе. Научила сам и да је све могуће, ако си вјеран себи", рекла је за Elle.
По повратку кући, чекало ју је нешто што није очекивала - љубав њеног живота. Током рада на представи "Зашто је полудео господин Р?" у Југословенском драмском позоришту 2018. године, између ње и четири године старијег колеге Бојана Димитријевића, многима најпознатијег по улози Пикца у серији "Вратиће се роде", плануле су емоције.
Већ наредне године изговорили су судбоносно "да".
Бајковито вјенчање уприличили су током крстарења Дунавом, а међу званицама су били бројни пријатељи и колеге, међу којима су Никола Ђуричко, Снежана Богдановић, Уликс Фехмију, Горица Поповић, Милена Васић и многи други.
"Бојан ми изузетно значи. Уз њега постајем више своја. Начин на који ме воли чини ме бољом. Срећна сам и захвална за сваки дан који проводимо заједно", рекла је Јелена једном.
Њихова љубавна прича почела је готово филмски. Глумили су пар, а онда су то постали.
"Бојан ми је сваког дана остављао чоколадицу у гардероби… Осјећала сам се као тинејџерка", открила је у једном интервјуу Јелена.
И Бојан је описао тренутак када је знао:
"То вече сам је први пут додирнуо и пожелио да заувијек останем с њом. Све се одвијало муњевитом брзином. Послије мора почели смо да живимо заједно", причао је.
Иако своју приватност брижљиво чувају, недавно је открила да се већ шест година са супругом бори за потомство и да је тај процес емотивно исцрпљујући.
"Схватила сам да је моја потреба да са Бојаном имам здрав, квалитетан однос јача од свега кроз шта пролазимо. То је оно што ми је најважније", признала је у подкасту ОДАбрана прича.
Како каже, борба утиче на њихову свакодневицу, али не нарушава суштину њихове заједнице.
"Не могу рећи да угрожава наш однос, али утиче на један дио. Мени је најбитније да смо ми добро", истакла је једном приликом.
И док многи не знају да је баш она, талентована, нежна, посвећена глумица која је освојила Америку, супруга Бојана Димитријевића, једног од најаутентичнијих домаћих глумаца, њих двоје и даље живе своју малу, скривену оазу.
Данас, далеко од очију јавности, једно другом су највећа подршка, ослонац и дом.
