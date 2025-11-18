Logo
Пао снијег на Бјелашници, Јахорини и Влашићу

18.11.2025

07:46

Јутрос је у нашој земљи облачно вријеме са кишом и снијегом у вишим подручјима и на планинама.

Камере јутрос показују танки бијели прекривач на Бјелашници, Јахорини и Влашићу.

Температуре зрака у 07 сати (°Ц): Бјелашница -4; Соколац 0; Тузла 1; Бугојно, Добој, Градачац, Јајце, Сарајево 2; Бања Лука, Бијељина, Ливно, Приједор, Сански Мост, Зеница 3; Бихаћ, Дрвар, Сребреница 4; Мостар, Требиње 13;

Планина, снијег

Свијет

Стиже ледени хаос, арктички талас пријети Европи

Данас ће у БиХ преовладавати облачно вријеме са кишом, а у вишим подручјима и на планинама са снијегом. Вјетар слаб до умјерен сјеверни и сјеверозападни. Дневна температура зрака од 2 до 8, на југу од 10 до 15 °Ц.

Дневна температура ваздуха око 4 °Ц, облачно вријеме са кишом, која може прелазити у сусњежицу или снијег, преноси Кликс.

Снијег

Jahorina

Bjelašnica

Vlašić

