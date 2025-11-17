Припрема меса за зиму: Важна контрола на присуство трихинеле

Извор:
Новембар и децембар, традиционално су мјесеци припреме меса за зиму , али и сувог меса, чварака, кобасица и других месних деликатеса.
Тренутно постоји опасност за већу кварљивост меса због нешто виших температура за ово доба године, упозоравају iz Ветеринарског института Републике Српске "Др Васо Бутозан"
"Некако би најбоље било и најприкладније да су ноћу мразеви, а дневне температуре да су до 5 степени. Међутим ми сада видимо да имамо 20 и преко 20 степени тако да упозоравамо на квар меса," савјетује помоћник директора Ветеринарског института "Др Васо Бутозан" Драган Касагић.
Ветеринари упозоравају на важност контроле меса на присуство опасног паразита трихинеле. Трихинела је неизљечива, а прате је симптоми стомачних тегоба, грознице и повишене температуре, а може довести чак и до смрти. Провјера меса једина је превентива од ове заразне болести.
"Месо све, три, четири колико год има свиња у домаћинству које се кољу морају се послати месо на преглед. Преглед врше ветеринарске организације, свака општина има ветеринарску организацију, то су приватне ветеринарске амбуланте или неки други начин организовања које врше преглед меса као и ветеринарски институт Др Васо Бутозан", додао је Касагић.
Како стиже сезона припреме меса за зиму, високе цијене мијењају планове многим домаћинствима.
Због високих цијена умјесто цијелог прасета многи долазе по који килограм или комад. Ако ништа овдје је већ све прегледано, тврде продавци.
Власници месара кажу да се све контроле редовно спроводе.
"Има, контроле се врше редовно, има и образац, има декларација, долази рачун уз то све", казао је месар Саша Иванчевић.
Куповина се прилагођава могућностима и реалном буџету. Највише се купује свињско месо.
"Па свињетина претежно, свињетина купим тако некада нешто","Свињетина, највише, да", казали су грађани.
Иако је свињокољ дио традиције, стручњаци поручују да се без лабораторијског прегледа не смије започети ни прерада ни конзумација меса. Једна анализа може спријечити озбиљне посљедице, па је важна добра организација и поштовање основних хигијенских правила, и сваки тај корак има своју важност. Из ветеринарског института је упућен апел свим ловцима и људима који за исхрану користе месо дивљих свиња да прегледају месо.
