Logo

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

17.09.2025

15:44

Коментари:

0
Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг
Фото: Pixabay

Мајка из Флориде оптужена је за више случајева занемаривања дјеце након што су њени малишани пронађени без надзора у гепеку врелог аутомобила.

Сијера Вашингтон (29) оптужена је да је 14. септембра оставила своје троје мале дјеце у аутомобилу док су она и пријатељица ишле у куповину у Wалмарт у Сансајзу, граду удаљеном око 16 километара западно од Форт Лодердејла.

Дјецу је примијетио пролазник који је чуо „слабо“ куцање из пртљажника док је пролазио око 15:30, наводи се у копији кривичне пријаве до које је дошао магазин People.

„Када је погледао унутра, у задњем сједишту примијетио је два празна ауто-сједишта и дјечију ногу која је вирила из отвора задњег сједишта који води у пртљажник возила,“ наводи се у пријави.

Тај мушкарац и још један свједок затим су ушли у аутомобил и пронашли троје дјеце у пртљажнику, за који се у пријави тврди да је био угашен, са свим затвореним прозорима.

Дјеца су била „прекривена знојем и врућа“, а двоје најмлађе „имало је пуне пелене и измет по ногама“, наводи се у пријави.

Након што су дјеца извучена и позвана полиција, пролазник је одвео најстарије дијете у продавницу како би пронашао њихову мајку.

Полицијски службеници из Сансајз полицијске управе стигли су убрзо након тога и, након прегледа снимака надзорних камера, навели да је Вашингтонова била у продавници 39 минута док су њена дјеца била у аутомобилу.

У пријави се наводи да је Вашингтон рекла полицији да је најстарије дијете оставила у аутомобилу са кључевима у контакт-брави и упаљеном климом док је ушла у продавницу да купи кућне потрепштине са пријатељицом.

Пролазник је такође рекао полицији да је најстарије дијете заиста имало кључеве аутомобила у руци док је било у возилу.

Вашингтон је наводно признала да је направила грешку док је разговарала са службеницима, и додала да би била бржа да у продавници није било толико дугих редова, према изјави у полицијској пријави.

Истог дана је притворена у затвору округа Броуард због три оптужбе за занемаривање дјеце без наношења тешких тјелесних повреда, али је касније пуштена уз кауцију, саопштила је портпаролка Полицијске управе округа Броуард за магазин People, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

nesreća

gepek

djeca

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

Хроника

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

4 ч

0
Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

Свијет

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

4 ч

0
Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Свијет

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

4 ч

0
У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Хроника

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

4 ч

1

Више из рубрике

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

Свијет

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

4 ч

0
Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Свијет

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

4 ч

0
Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

Свијет

Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

5 ч

0
Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом

Свијет

Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

30

Зимница је већ одавно луксуз: Цијене поврћа и основних намирница дивљају

19

23

Влада Српске прави Одбор за борбу против сиве економије

19

19

Сви на губитку: Зашто су средства од путарина и даље блокирана?

19

17

Пешић постао члан Куће славних

19

12

Коначно нови асфалт у Херцеговини

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner