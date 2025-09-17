Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

17.09.2025
15:44
Коментари:0
Мајка из Флориде оптужена је за више случајева занемаривања дјеце након што су њени малишани пронађени без надзора у гепеку врелог аутомобила.
Сијера Вашингтон (29) оптужена је да је 14. септембра оставила своје троје мале дјеце у аутомобилу док су она и пријатељица ишле у куповину у Wалмарт у Сансајзу, граду удаљеном око 16 километара западно од Форт Лодердејла.
Дјецу је примијетио пролазник који је чуо „слабо“ куцање из пртљажника док је пролазио око 15:30, наводи се у копији кривичне пријаве до које је дошао магазин People.
„Када је погледао унутра, у задњем сједишту примијетио је два празна ауто-сједишта и дјечију ногу која је вирила из отвора задњег сједишта који води у пртљажник возила,“ наводи се у пријави.
Тај мушкарац и још један свједок затим су ушли у аутомобил и пронашли троје дјеце у пртљажнику, за који се у пријави тврди да је био угашен, са свим затвореним прозорима.
Дјеца су била „прекривена знојем и врућа“, а двоје најмлађе „имало је пуне пелене и измет по ногама“, наводи се у пријави.
Након што су дјеца извучена и позвана полиција, пролазник је одвео најстарије дијете у продавницу како би пронашао њихову мајку.
Полицијски службеници из Сансајз полицијске управе стигли су убрзо након тога и, након прегледа снимака надзорних камера, навели да је Вашингтонова била у продавници 39 минута док су њена дјеца била у аутомобилу.
У пријави се наводи да је Вашингтон рекла полицији да је најстарије дијете оставила у аутомобилу са кључевима у контакт-брави и упаљеном климом док је ушла у продавницу да купи кућне потрепштине са пријатељицом.
Пролазник је такође рекао полицији да је најстарије дијете заиста имало кључеве аутомобила у руци док је било у возилу.
Вашингтон је наводно признала да је направила грешку док је разговарала са службеницима, и додала да би била бржа да у продавници није било толико дугих редова, према изјави у полицијској пријави.
Истог дана је притворена у затвору округа Броуард због три оптужбе за занемаривање дјеце без наношења тешких тјелесних повреда, али је касније пуштена уз кауцију, саопштила је портпаролка Полицијске управе округа Броуард за магазин People, преноси Телеграф.
