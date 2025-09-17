Logo

Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом

Извор:

Телеграф

17.09.2025

13:44

Коментари:

0
Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом
Фото: Screenshot

На друштвеним мрежама појавио се снимак који наводно приказује ватрени окршај између Србина, осумњиченог за убиство супруге, и полиције на улицама Беча, прије него што је мушкарац побјегао.

Како се види на снимку, чију аутентичност "Телеграф" није могао да потврди, мушкарац пуца у правцу полиције, која узвраћа ватру, док у позадини одјекују полицијске сирене, осумњичени улази у свој сиви мерцедес и бјежи.

Да подсјетимо, до окршаја је дошло након што је полиција добила пријаву о пуцњави и свађи у стану у Бечу. По доласку на лице мјеста, испред зграде су се сукобили са Србином (44), који је прије тога наводно убио жену (44) у стану и ранио кћерку (24) и њеног дечка (26). Тијело жене пронађено је у стану.

Хватање букета у Херцеговини

Занимљивости

Хит снимак: Погледајте како се у Херцеговини хвата бидермајер

Осумњичени починилац, Србин, убрзо након тога је размијенио ватру са полицијом испред зграде, покушао да побјегне аутомобилом, а након тога је пронађен мртав у свом возилу. Према извјештајима "Хојтеа", он није легално посједовао оружје.

Према посљедњим подацима, Србин је кћерку упуцао у главу и она се бори за живот, док је њен дечко стабилно.

Комшиница 44-годишње жртве била је свједок масакра и описала је за "Хојте" узнемирујуће минуте злочина.

Неколико тренутака прије стравичног чина насиља, комшиница је у лифту срела кћерку Србина и њену бебу. Дјевојка је наводно рекла да има "лош предосјећај" о догађајима те вечери.

Милорад Додик-илустрација-10092025

Република Српска

Додик позвао словеначке привреднике да дођу у Српску

Рекла је:

"Немојте се изненадити ако данас буде још гласније. Моји родитељи се разводе".

Како је објаснила портпарол полиције Џулија Шик, мотив остаје потпуно нејасан. Један од могућих мотива могао је бити предстојећи развод пара. Два малољетна члана породице пронађена су неповријеђена.

@modiproduction #wien #österreich🇦🇹 #donaustadt #polizei #austria ♬ Originalton - Modi Baba

Подијели:

Тагови:

Убиство

Пуцњава

Beč

Аустрија

Самоубиство

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Народ спријечио искрцавање миграната, хаос на популарној плажи

Свијет

Народ спријечио искрцавање миграната, хаос на популарној плажи

2 ч

0
Држава одобрила еутаназију чувеном писцу који пати од деменције

Свијет

Држава одобрила еутаназију чувеном писцу који пати од деменције

3 ч

0
Криза тресе Њемачку: Милиони домаћинстава не могу да плате рачун за струју и гас

Свијет

Криза тресе Њемачку: Милиони домаћинстава не могу да плате рачун за струју и гас

4 ч

0
Медвјед напао планинара у националном парку

Свијет

Медвјед напао планинара у националном парку

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner