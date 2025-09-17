Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом

Извор:
На друштвеним мрежама појавио се снимак који наводно приказује ватрени окршај између Србина, осумњиченог за убиство супруге, и полиције на улицама Беча, прије него што је мушкарац побјегао.
Како се види на снимку, чију аутентичност "Телеграф" није могао да потврди, мушкарац пуца у правцу полиције, која узвраћа ватру, док у позадини одјекују полицијске сирене, осумњичени улази у свој сиви мерцедес и бјежи.
Да подсјетимо, до окршаја је дошло након што је полиција добила пријаву о пуцњави и свађи у стану у Бечу. По доласку на лице мјеста, испред зграде су се сукобили са Србином (44), који је прије тога наводно убио жену (44) у стану и ранио кћерку (24) и њеног дечка (26). Тијело жене пронађено је у стану.
Осумњичени починилац, Србин, убрзо након тога је размијенио ватру са полицијом испред зграде, покушао да побјегне аутомобилом, а након тога је пронађен мртав у свом возилу. Према извјештајима "Хојтеа", он није легално посједовао оружје.
Према посљедњим подацима, Србин је кћерку упуцао у главу и она се бори за живот, док је њен дечко стабилно.
Комшиница 44-годишње жртве била је свједок масакра и описала је за "Хојте" узнемирујуће минуте злочина.
Неколико тренутака прије стравичног чина насиља, комшиница је у лифту срела кћерку Србина и њену бебу. Дјевојка је наводно рекла да има "лош предосјећај" о догађајима те вечери.
Рекла је:
"Немојте се изненадити ако данас буде још гласније. Моји родитељи се разводе".
Како је објаснила портпарол полиције Џулија Шик, мотив остаје потпуно нејасан. Један од могућих мотива могао је бити предстојећи развод пара. Два малољетна члана породице пронађена су неповријеђена.
