Народ спријечио искрцавање миграната, хаос на популарној плажи

Информер

17.09.2025

13:26

Народ спријечио искрцавање миграната, хаос на популарној плажи
Фото: Youtube/ screenshot/ The Sun

На популарној плажи Саракино на острву Милос у Грчкој одиграла се сцена каква се ријетко виђа. Купачи су спријечили чамац препун миграната, којим су управљали кријумчари људи, да пристане уз обалу – и то тако што су га сами гурнули назад у море.

Према снимку који је објавио британски Сан, чамац је покушао да се искрца на препуну плажу, али су мјештани и туристи заједнички реаговали и физички га онемогућили да пристане. Иако није јасно како се сцена завршила, на снимку се види да су Грци „узели судбину у своје руке“.

У исто вријеме, грчки министар за миграције Танос Плеврис изјавио је да ће влада значајно смањити подршку илегалним мигрантима. Према његовим ријечима, три мјесеца неће бити издавани азилантски документи мигрантима из сјеверне Африке. На Криту су мјере толико пооштрене да у последња два мјесеца, послије ранијег таласа, није регистрован ниједан нови мигрант.

Сличне сцене одиграле су се и у Шпанији, на југу земље у области Цоста дел Сол, на плажи Сотиљо код мјеста Кастељ де Ферро. Тамо су купачи свједочили како чамац у пуној брзини пристаје уз обалу, док младићи скачу у плићак и покушавају да побјегну.

Србија

Окончана драма: Мушкарац који је пријетио самоубиством сишао са крана

Испоставило се да се ради о групи мароканских илегалних миграната. Међутим, овог пута на њих нису чекале само полицијске патроле већ и купачи – мјештани и туристи. Неки од њих су их оборили на земљу потезима налик америчком фудбалу и задржали док није стигла полиција.

Мигранти су убрзо приведени, а према наводима шпанских медија, све их очекује депортација.

Ови инциденти показују да је отпор локалног становништва према илегалним миграцијама у Европи све израженији, а становници и туристи све чешће узимају ствар у своје руке прије него што реагује полиција.

(информер)

migranti

Коментари (0)
