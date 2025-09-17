Logo

План раста поново без подршке

Извор:

РТРС

17.09.2025

13:13

Коментари:

0
План раста поново без подршке
Фото: Printscreen/X/Vijeće ministara

Савјет министара на данашњој сједници није усвојио План раста, документ за приступ средствима Европске уније која су намијењена земљама Западног Балкана.

План раста није подржао замјеник предсједавајуће и министар спољне трговине и економских односа Сташа Кошарац, који је у првом кругу гласања гласао против овог плана, пише РТРС.

policija hrvatska

Регион

Хаос у Загребу: Шетао са бомбом по граду, па потегао пиштољ на полицију

Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић није присуствовао сједници.

План раста није усвојен ни на сједници 11. септембра.

Подијели:

Тагови:

EU

Сташа Кошарац

Савјет министара БиХ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хаос у Загребу: Шетао са бомбом по граду, па потегао пиштољ на полицију

2 ч

0
Кроз пар дана завршетак саобраћајнице од Билеће према Црној Гори

Градови и општине

Кроз пар дана завршетак саобраћајнице од Билеће према Црној Гори

2 ч

0
Спотифај уводи 3 нове опције за бесплатне налоге

Наука и технологија

Спотифај уводи 3 нове опције за бесплатне налоге

2 ч

0
Сраман случај: Оцу мјесецима отимао пензије

Хроника

Сраман случај: Оцу мјесецима отимао пензије

2 ч

0

Више из рубрике

Davor Čordaš

БиХ

Чордаш: Надлежне институције ФБиХ заказале у заштити српских повратника

3 ч

0
Конаковић се није појавио пред судом

БиХ

Конаковић се није појавио пред судом

3 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Афера "Тито и Дино": Конаковић данас пред судом

7 ч

0
Шта призива Комшић: "Мир важан, али се може и жртвовати за домовину"

БиХ

Шта призива Комшић: "Мир важан, али се може и жртвовати за домовину"

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

44

Свако се назива "мајком": Ставила троје дјеце у гепек, па отишла у шопинг

15

32

Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

15

29

Кришто: Савјет министара више нема одговорност за буџет

15

20

Пронађен мртав у ауту: Ово је Ненад који је убио жену, ранио ћерку и њеног момка

15

09

Кијев ће побјеснити: Америчка телевизија приказала 'нову' мапу Украјине

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner