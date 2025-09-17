План раста поново без подршке

Извор:
РТРС
17.09.2025
13:13
Коментари:0
Савјет министара на данашњој сједници није усвојио План раста, документ за приступ средствима Европске уније која су намијењена земљама Западног Балкана.
План раста није подржао замјеник предсједавајуће и министар спољне трговине и економских односа Сташа Кошарац, који је у првом кругу гласања гласао против овог плана, пише РТРС.
Регион
Хаос у Загребу: Шетао са бомбом по граду, па потегао пиштољ на полицију
Министар финансија и трезора у Савјету министара Срђан Амиџић није присуствовао сједници.
План раста није усвојен ни на сједници 11. септембра.
Регион
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Хроника
2 ч0
Најновије
Најчитаније
15
44
15
32
15
29
15
20
15
09
Тренутно на програму