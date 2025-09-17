Logo

Хаос у Загребу: Шетао са бомбом по граду, па потегао пиштољ на полицију

Извор:

Телеграф

17.09.2025

13:05

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Загребачка полиција спровела је истрагу над 25-годишњим мушкарцем осумњиченим за низ тешких кривичних дјела, међу којима су пуцњава из ватреног оружја на стамбене објекте, пријетње полицијским службеницима, недозвољено посједовање оружја и експлозивних материја, као и посједовање дроге, пише 24сата.хр.

Према полицијском саопштењу, 25-годишњак је 24. августа 2025. године око 23:15 стигао на подручје Дубраве, гдје је из ватреног оружја испалио три хица према прозору стана на првом спрату стамбене зграде у власништву Града Загреба.

Стан је у тренутку пуцњаве био празан, али су стакла на прозорима попуцала.

Након пуцњаве, осумњичени је покупио чауре и побегао са лица мјеста. У овом инциденту, срећом, нико није повријеђен.

Неколико недјеља касније, 10. септембра 2025. око 2:00 ујутру, осумњичени је дошао до куће у Новом Загребу у власништву 60-годишњег мушкарца и испалио девет хитаца у правцу куће.

Зрна су пробила улазна врата и два прозора на спрату, док су у кући били власник и чланови његове породице.

Упркос озбиљној опасности, нико није повријеђен, а починилац је поново побјегао са лица мјеста.

Ситуација се додатно ескалирала 15. септембра у Медвешчаку, када су полицијски службеници покушали да приведу осумњиченог на основу претходних сазнања о његовим дјелима.

Када су му пришли и наредили да стане и легне на тло, мушкарац је побјегао. Током потјере, из торбице је извадио пиштољ марке "Валтер", напуњен и спреман за употребу, и окренуо се према тројици полицајаца с оружјем у руци.

У једном тренутку је пиштољ спустио ка тлу, а потом га одбацио.

Полицајци су га савладали употребом телесне силе и средстава за везивање. Током Током поступања, код осумњиченог је пронађен низ сумњивих и забрањених предмета.

У торбици и ранцу полиција је пронашла једну ручну бомбу, два пакетића прашкасте материје налик кокаину (укупно 1,30 грама), црну фантомку, пар рукавица и мајицу с капуљачом, више мобилних телефона, кредитне картице и одређену суму новца.

Сљедећег дана, 16. септембра, на основу налога Жупанијског суда у Загребу, полиција је претражила кућу у Медвешчаку у којој је осумњичени боравио без пријаве.

sunce

Наука и технологија

Сунце постало активније, може да утиче на технологију на Земљи

Пронађени су пиштољ марке "Црвена застава", пиштољ марке "Чешка збројовка", револвер марке "Шмит & Весон", аутоматска и полуаутоматска пушка, пет ручних бомби, два ручна бацача, више оквира за муницију, већа количина муниције, као и три панцира.

Овај 25-годишњак је под истрагом због сумње у више кривичних дјела, укључујући оштећење туђе ствари, угрожавање живота и имовине опасним средством, пријетњу, принуду према службеној особи, недозвољено посједовање оружја и експлозивних материја, као и неовлашћено посједовање дроге.

Против њега је поднијета кривична пријава, а надлежна правосудна тијела предузеће даље мјере.

Истрага је и даље у току.

(Телеграф.рс)

Коментари (0)
