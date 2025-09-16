Logo

Туча у центру града: Учествовао возач градског превоза

16.09.2025

21:33

Туча у центру града: Учествовао возач градског превоза
Фото: screenshot / Pobjeda

Возач локалног предузећа Путеви, које управља јавним градским превозом у Подгорици актер је туче која се данас догодила у центру града.

Случај је пријављен полицији.

Инцидент се догодио око 12 часова у Московској улици, а оба актера су поднијели пријаве, незванично је потврђено за Побједу.

Снимак је објављен на фејсбук страници "Очи Подгорице", а повод за свађу била је ситуација у саобраћају.

Подијељен је видео на којем се види како непозната мушка особа удара друго лице, које у једном тренутку од силине удараца пада на улицу.

Снимак је направљен из аутобуса градског превоза који је у том тренутку био заустављен.

-Напад на возача Градски саобраћај - Главни град Подгорица позивамо Управу полиције и Саобраћајну полицију да кажњава непрописно паркирање и блокирање аутобуских стајалишта и саобраћајних трака, свако ради шта хоће, почели су возаче који превозе грађане да нападају, ово не смије да се толерише, гласи опис снимка који је објављен.

Podgorica

Туча

саобраћај

