Туча у центру града: Учествовао возач градског превоза

Возач локалног предузећа Путеви, које управља јавним градским превозом у Подгорици актер је туче која се данас догодила у центру града.
Случај је пријављен полицији.
Инцидент се догодио око 12 часова у Московској улици, а оба актера су поднијели пријаве, незванично је потврђено за Побједу.
Снимак је објављен на фејсбук страници "Очи Подгорице", а повод за свађу била је ситуација у саобраћају.
Подијељен је видео на којем се види како непозната мушка особа удара друго лице, које у једном тренутку од силине удараца пада на улицу.
Снимак је направљен из аутобуса градског превоза који је у том тренутку био заустављен.
-Напад на возача Градски саобраћај - Главни град Подгорица позивамо Управу полиције и Саобраћајну полицију да кажњава непрописно паркирање и блокирање аутобуских стајалишта и саобраћајних трака, свако ради шта хоће, почели су возаче који превозе грађане да нападају, ово не смије да се толерише, гласи опис снимка који је објављен.
