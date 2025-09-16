Трамп аминовао, Европа плаћа: Одобрен први пакет војне помоћи Украјини

16.09.2025
Амерички предсједник Доналд Трамп одобрио је први пакет оружане помоћи Украјини који су платили савезници из НАТО савеза и ускоро би могао да буде испоручен, рекла су Ројтерсу два упућена извора.
Вашингтон наставља да шаље оружје Кијеву, али у оквиру новог финансијског споразума са савезницима, додали су извори.
Ово је прва употреба новог механизма који су развиле САД и савезници за снабдијевање Украјине оружјем из америчких залиха кориштењем средстава из земаља Алијансе.
"Администрација је одобрила двије пошиљке од близу 500 милиона долара у оквиру новог механизма под називом "Листа приоритетних захтјева Украјине", рекли су извори.
Обновљена трансатлантска сарадња, која има за циљ да подржи Кијев са оружјем вриједним 10 милијарди долара, долази у тренутку када је Трамп изразио фрустрацију због континуираних напада Москве на Украјину упркос његовим напорима да постигне крај сукоба кроз преговоре.
До сада је Трампова администрација продавала оружје Украјини или слала донације, али само оне које је одобрио бивши предсједник Џозеф Бајден, који је био ватрени присталица Кијева.
Извори су одбили да дају тачан попис онога што је одобрено за куповину од стране Европљана за Украјину, али су рекли да то укључује системе противваздушне одбране, који су Украјини хитно потребни.
